Glāzšķūņa iedzīvotāji bija visaktīvākie talkotāji. Kopīgiem spēkiem tika sakopta un labiekārtota teritorija pie Ogres upes. Vēja brāzmās tika nolauzts koks, kas talkas laikā tika sazāģēts un pārvērsts bluķīšos uz kuriem apsēsties. Talcinieki sagrāba lapas, izzāģēja kārklus un savāca mazos kociņus, lai jau saulgriežu laikā varētu kopīgi pavadīt laiku pie upes krastiem.
Vairāki iedzīvotāji izvēlējās darboties solo un duo talkās, tādejādi sakopjot piemājas apkaimi vai sava uzņēmuma teritoriju.
SIA "Ķeguma Stars" parūpējās par maisu aizvešanu un Lielās Talkas koordinēšanu.
