Ķeguma novadā var doties arī pastaigās vai nūjot, jo īpaši ziemas laikā, kad paveras vairāki gleznaini un ainaviski skati. Ķeguma novada pensionāru biedrība realizējusi iedzīvotāju iniciatīvas projektu nelielai veselības takai. Tā izveidota meža takās, lai būtu prom no pilsētas centra izplūdes gāzēm. Bez fiziskas slodzes takās var gūt baudījumu no dabas sniegtās burvības. Ja dodaties pa Meža ielu Ķegumā, tad ieraudzīsiet informatīvus stendus. 4 vingrojumu stendi palīdzēs jūsu organismam vieglāk pielāgoties slodzei.
Noslēdzot pastaigu Ķeguma pilsētā aicinām doties uz Daugavas skatu terasi un iemūžināt skaisto laiku uz foto soliņa, kas nesen uzstādīts.
Aicinām ievērot visus valstī noteiktos drošības pasākumus.