Ceturtdiena, 09.10.2025 14:50
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 14:50
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 21. janvāris, 2021 13:27

Ķeguma novadā iespējams baudīt dažādas ziemai piemērotas aktivitātes

kegumanovads.lv
Ķeguma novadā iespējams baudīt dažādas ziemai piemērotas aktivitātes
Ceturtdiena, 21. janvāris, 2021 13:27

Ķeguma novadā iespējams baudīt dažādas ziemai piemērotas aktivitātes

kegumanovads.lv

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas stadionā, hokeja laukumā ir uzliets ledus. 
Slidot ir iespēja visu diennakti, jo laukums ir apgaismots. Stadionā ir iespēja arī slēpot, jo trase piemērota šādam sporta veidam. Ķeguma Komercnovirziena vidusskola
Birzgalē, Rūķu parkā ikviens var slēpot jebkurā laikā, jo šis trases maršruts ir apgaismots.
Diennakts gaišajā laikā slēpošanas maršrutus katrs var veidot pēc savām iespējām un patikas. Sporta aktivitātēm nepieciešamais inventārs ir jānodrošina individuāli.

Ķeguma novadā var doties arī pastaigās vai nūjot, jo īpaši ziemas laikā, kad paveras vairāki gleznaini un ainaviski skati. Ķeguma novada pensionāru biedrība realizējusi iedzīvotāju iniciatīvas projektu nelielai veselības takai. Tā izveidota meža takās, lai būtu prom no pilsētas centra izplūdes gāzēm. Bez fiziskas slodzes takās var gūt baudījumu no dabas sniegtās burvības. Ja dodaties pa Meža ielu Ķegumā, tad ieraudzīsiet informatīvus stendus. 4 vingrojumu stendi palīdzēs jūsu organismam vieglāk pielāgoties slodzei.

Noslēdzot pastaigu Ķeguma pilsētā aicinām doties uz Daugavas skatu terasi un iemūžināt skaisto laiku uz foto soliņa, kas nesen uzstādīts.

Aicinām ievērot visus valstī noteiktos drošības pasākumus.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?