Ogres novada Ķeguma pilsētas pārvalde apbalvojumam aicina nominēt cilvēkus, kuri ir veicinājuši Ķeguma pilsētas, Rembates, Tomes un Birzgales pagastu izaugsmi, attīstību, labklājību un atpazīstamību.
Apbalvojumu piešķir par sevišķiem nopelniem Ķeguma pilsētas, Rembates, Tomes un Birzgales pagastu labā, kas var izpausties valsts, kultūras, zinātnes, saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbā. Par īpašiem nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Uz apbalvojuma saņemšanu var pretendēt gan Ķeguma, Rembates, Tomes un Birzgales iedzīvotāji, gan personas, kuras dzīvo citviet, bet viņu veikums ir tieši iespaidojis pilsētu un pagastus.
Līdz 2021.gada 17.novembrim pieteikumu apbalvojumam var ievietot Ogres novada Ķeguma pilsētas pārvaldes pastkastītē, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, aizlīmētā aploksnē ar norādi "Pieteikums apbalvojumam 2021" vai sūtīt elektroniski uz e-pastu: .
Pieteikumā jānorāda apbalvojuma pretendenta vārds, uzvārds, nodarbošanās, pamatojums kandidatūras izvirzīšanai, nopelnu un sasniegumu apraksts, kā arī īsa informācija par iesniedzēju (vārds, uzvārds, dzīvesvieta, tālrunis, juridiskām personām jānorāda uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese).