2021.gada 13.martā stājās spēkā grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 5.pantā, kas nosaka, ka pašvaldībām 2020. un 2021. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku attiecīgā taksācijas gada ietvaros, un par nodokļa maksājuma kavējumu līdz 2021. gada 31.decembrim netiek aprēķināta likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29. panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma nauda.
Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 2021.gada 15.martā izdevis rīkojumu "Par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba ārkārtas situācijā", 5.punktā nosakot, ka apmeklētāju pieņemšana notiek tikai pēc iepriekšējā pieraksta. Šāds rīkojums pieņemts, izvērtējot riskus, kas var rasties, ja netiek ierobežota pakalpojumu sniegšana klātbūtnē un ir nekontrolēta pašvaldības klientu plūsma un atrašanās pašvaldības telpās.
Ņemot vērā iepriekš minēto Ķeguma novada pašvaldības dome nolēma pagarināt 2021.gada nekustamā īpašuma nodokļa pirmā ceturkšņa maksājumu termiņu no 2021.gada 31.marta līdz 2021.gada 17.maijam (ieskaitot).