- augstākā izglītība grāmatvedībā, ekonomikā;
- pieredze grāmatveža amatā valsts vai pašvaldības iestādē vismaz 2 gadi, t.sk. atskaišu sagatavošanā un gada pārskata sastādīšanā pašvaldībās;
- Latvijas Republikas nodokļu likumu un grāmatvedību regulējošo normatīvo aktu pārzināšana;
- pieredze gada pārskatu sagatavošanā;
- pieredze darbā ar grāmatvedības uzskaites sistēmu G-Vedis, iemaņas darbā ar MS Office pieredzējuša lietotāja līmenī;
- organizētība, precizitāte, analītiska domāšana, spēja risināt nestandarta situācijas un spēja strādāt komandā;
- izpratne par valsts pārvaldes organizāciju un dokumentu apriti;
- labas latviešu valodas zināšanas mutiski un rakstiski.
Galvenie darba pienākumi:
- nodrošināt pilnu pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaiti;
- nodrošināt un kontrolēt kreditoru uzskaiti, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem;
- avansa norēķinu kontrole, pievienoto attaisnojuma dokumentu esamības un atbilstības kontrole;
- pārraudzīt grāmatvedības uzskaiti, sniegt ieteikumus uzskaites un grāmatvedības organizācijas dokumentu pilnveidošanai;
- veikt regulāru virsgrāmatas uzraudzību un salīdzināšanu ar analītisko uzskaiti;
- veikt pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas sagatavošanu, pārbaudi un iesniegšanu VID;
- veikt statistikas atskaišu sagatavošanu;
- piedalīties gada pārskata sastādīšanā.
Piedāvājam:
- pilnu slodzi uz noteiktu laiku;
- stabilu atalgojumu 1290,00 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas);
- sociālās garantijas;
- profesionālās pilnveides un apmācības iespējas.
Iesniedzamie dokumenti:
- pieteikuma vēstule;
- dzīvesgājuma apraksts (CV);
- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (tiekoties tiks lūgts uzrādīt oriģinālus).
Dokumentus lūdzam iesniegt Ķeguma novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, LV-5020, Klientu apkalpošanas centrā – personiski, nosūtot pa pastu vai elektroniski ( ) ar saņemšanas termiņu līdz 2021.gada 5.februārim.
Papildus informāciju par vakanci var saņemt, zvanot pa tālr. 65055433, 25417020.