Ceturtdiena, 09.10.2025 14:50
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 14:50
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 21. janvāris, 2021 15:44

Ķeguma novada pašvaldība aicina darbā grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja vietnieci (-u)

kegumanovads.lv
Ķeguma novada pašvaldība aicina darbā grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja vietnieci (-u)
Ceturtdiena, 21. janvāris, 2021 15:44

Ķeguma novada pašvaldība aicina darbā grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja vietnieci (-u)

kegumanovads.lv

Ķeguma novada pašvaldība (Reģ.Nr.90000013682) aicina darbā uz noteiktu laiku grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja vietnieci (-u). 
Prasības pretendentiem:

- augstākā izglītība grāmatvedībā, ekonomikā;

- pieredze grāmatveža amatā valsts vai pašvaldības iestādē vismaz 2 gadi, t.sk. atskaišu sagatavošanā un gada pārskata sastādīšanā pašvaldībās;

- Latvijas Republikas nodokļu likumu un grāmatvedību regulējošo normatīvo aktu pārzināšana;

- pieredze gada pārskatu sagatavošanā;

- pieredze darbā ar grāmatvedības uzskaites sistēmu G-Vedis, iemaņas darbā ar MS Office pieredzējuša lietotāja līmenī;

- organizētība, precizitāte, analītiska domāšana, spēja risināt nestandarta situācijas un spēja strādāt komandā;

- izpratne par valsts pārvaldes organizāciju un dokumentu apriti;

- labas latviešu valodas zināšanas mutiski un rakstiski.

Galvenie darba pienākumi:

- nodrošināt pilnu pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaiti;

- nodrošināt un kontrolēt kreditoru uzskaiti, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem;

- avansa norēķinu kontrole, pievienoto attaisnojuma dokumentu esamības un atbilstības kontrole;

- pārraudzīt grāmatvedības uzskaiti, sniegt ieteikumus uzskaites un grāmatvedības organizācijas dokumentu pilnveidošanai;

- veikt regulāru virsgrāmatas uzraudzību un salīdzināšanu ar analītisko uzskaiti;

- veikt pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas sagatavošanu, pārbaudi un iesniegšanu VID;

- veikt statistikas atskaišu sagatavošanu;

- piedalīties gada pārskata sastādīšanā.

Piedāvājam:

- pilnu slodzi uz noteiktu laiku;

- stabilu atalgojumu 1290,00 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas);

- sociālās garantijas;

- profesionālās pilnveides un apmācības iespējas.

Iesniedzamie dokumenti:

- pieteikuma vēstule;

- dzīvesgājuma apraksts (CV);

- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (tiekoties tiks lūgts uzrādīt oriģinālus). 

Dokumentus lūdzam iesniegt Ķeguma novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, LV-5020, Klientu apkalpošanas centrā – personiski, nosūtot pa pastu vai elektroniski ( )  ar saņemšanas termiņu līdz 2021.gada 5.februārim.

Papildus informāciju par vakanci var saņemt, zvanot pa tālr. 65055433, 25417020.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?