Ķeguma novada pašvaldība ir aktualizējusi 5 populārākos e-pakalpojumus

Ķeguma novada pašvaldība ir aktualizējusi 5 populārākos e-pakalpojumus
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2021. gadā no 22. līdz 26. martam organizē Eiropas Digitālo nedēļu Latvijā.

Digitālā Nedēļa 2021 tiek organizēta sadarbībā ar partneriem un reģionālajiem koordinatoriem, kas vēlas iesaistīties Digitālās nedēļas pasākumu sagatavošanā un īstenošanā. Arī Ķeguma novads šogad piedalās šajā E-prasmju nedēļā ar mērķi iedrošināt savus iedzīvotājus arvien vairāk un biežāk izmantot digitālos rīkus un platformas, lai sev nepieciešamos e-pakalpojumus varētu iesniegt daudz ātrāk, neizejot no mājām un nedodoties uz pašvaldības klientu apkalpošanas centru (KAC). Ķeguma novada pašvaldības KAC ir aktualizējusi 5 populārākos e-pakalpojumus un to aprakstus, kurus iedzīvotāji visbiežāk vēlas iesniegt.

