Digitālā Nedēļa 2021 tiek organizēta sadarbībā ar partneriem un reģionālajiem koordinatoriem, kas vēlas iesaistīties Digitālās nedēļas pasākumu sagatavošanā un īstenošanā. Arī Ķeguma novads šogad piedalās šajā E-prasmju nedēļā ar mērķi iedrošināt savus iedzīvotājus arvien vairāk un biežāk izmantot digitālos rīkus un platformas, lai sev nepieciešamos e-pakalpojumus varētu iesniegt daudz ātrāk, neizejot no mājām un nedodoties uz pašvaldības klientu apkalpošanas centru (KAC). Ķeguma novada pašvaldības KAC ir aktualizējusi 5 populārākos e-pakalpojumus un to aprakstus, kurus iedzīvotāji visbiežāk vēlas iesniegt.
Otrdiena, 23. marts, 2021 11:45
Ķeguma novada pašvaldība ir aktualizējusi 5 populārākos e-pakalpojumus
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2021. gadā no 22. līdz 26. martam organizē Eiropas Digitālo nedēļu Latvijā.