Maksimālā atbalsta summa vienam projektam šajā prioritātē ir 750,00 EUR, atbalsta intensitāte – 75% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Šīs prioritātes projektu īstenošanai pašvaldības budžetā paredzēts finansējums 5000,00 EUR apmērā.
Konkursa prioritātei - dzīves fiziskās un sociālās kvalitātes uzlabošana, šajā gadā noteikts virsmērķis: Sabiedrībai pieejamas ārtelpas labiekārtošana Ķeguma novadā.
Maksimālā atbalsta summa vienam projektam šajā prioritātē ir 4000,00 EUR, atbalsta intensitāte – 100% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Šīs prioritātes projektu īstenošanai pašvaldības budžetā paredzēts finansējums 20000,00 EUR apmērā.
Projektu iesniegumus var iesniegt no 2021.gada 15.marta līdz 2021.gada 14.aprīļa plkst. 17:00.
Projekti jāīsteno laika posmā no 2021.gada 1.maija līdz 2021.gada 31.oktobrim.
Pieteikumi projektu konkursam jāiesniedz Ķeguma novada pašvaldībai, Lāčplēša ielā 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, personīgi vai nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē, vai elektroniski parakstīta dokumenta formā e-pastā: .
Konkursā var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas deklarētas vai reģistrētas Ķeguma novada administratīvajā teritorijā, ar ne vairāk kā 3 projektiem, ja tie atbilst konkursa mērķim un virsmērķim.
Konkursā kā Projekta ierosinātājs nevar piedalīties pašvaldība vai tās iestāde.
Projektu konkursa komisija nepieņem un neizskata pieteikumus no pretendentiem, kuriem ir:
- nodokļu parādi;
- nenokārtotas līgumsaistības ar pašvaldību, t. sk. kuri ir saņēmuši Ķeguma novada pašvaldības atbalstu Projekta realizācijai iepriekšējā iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas Projektu konkursā, bet nav izpildījuši līgumā noteiktās saistības.
Sagatavojot projektu pieteikumus, lūdzam rūpīgi iepazīties ar "Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa nolikuma" prasībām (Nolikums). Nolikumu var saņemt un ar to iepazīties Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Ķeguma novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, tālr. 65038883; e-pasts: .