Ceturtdiena, 09.10.2025 14:50
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 14:50
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 24. februāris, 2021 13:11

Ķeguma novada pašvaldība izsludina 2021.gada Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu

kegumanovads.lv
Ķeguma novada pašvaldība izsludina 2021.gada Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu
Trešdiena, 24. februāris, 2021 13:11

Ķeguma novada pašvaldība izsludina 2021.gada Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu

kegumanovads.lv

Konkursa mērķis ir Ķeguma novada iedzīvotāju fiziskās un sociālās kvalitātes uzlabošana, radošās iniciatīvas veicināšana kultūras, sporta un izglītības norisēs.
Konkursa prioritātei - sporta un kultūras tradīciju saglabāšana, jaunu aktivitāšu radīšana, pieaugušo, jauniešu tālākizglītības un bērnu papildizglītības iespēju veicināšana, profesionālo pilnveides iespēju un programmu realizēšana tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai, šajā gadā noteikts virsmērķis: Daudzveidīgu āra aktivitāšu īstenošana Ķeguma novadā.

Maksimālā atbalsta summa vienam projektam šajā prioritātē ir 750,00 EUR, atbalsta intensitāte – 75% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Šīs prioritātes projektu īstenošanai pašvaldības budžetā paredzēts finansējums 5000,00 EUR apmērā.

Konkursa prioritātei - dzīves fiziskās un sociālās kvalitātes uzlabošana, šajā gadā noteikts virsmērķis: Sabiedrībai pieejamas ārtelpas labiekārtošana Ķeguma novadā.

Maksimālā atbalsta summa vienam projektam šajā prioritātē ir 4000,00 EUR, atbalsta intensitāte – 100% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Šīs prioritātes projektu īstenošanai pašvaldības budžetā paredzēts finansējums 20000,00 EUR apmērā.

Projektu iesniegumus var iesniegt no 2021.gada 15.marta līdz 2021.gada 14.aprīļa plkst. 17:00.

Projekti jāīsteno laika posmā no 2021.gada 1.maija līdz 2021.gada 31.oktobrim.

Pieteikumi projektu konkursam jāiesniedz Ķeguma novada pašvaldībai, Lāčplēša ielā 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, personīgi vai nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē, vai elektroniski parakstīta dokumenta formā e-pastā: .

Konkursā var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas deklarētas vai reģistrētas Ķeguma novada administratīvajā teritorijā, ar ne vairāk kā 3 projektiem, ja tie atbilst konkursa mērķim un virsmērķim.

Konkursā kā Projekta ierosinātājs nevar piedalīties pašvaldība vai tās iestāde.

Projektu konkursa komisija nepieņem un neizskata pieteikumus no pretendentiem, kuriem ir:

- nodokļu parādi;

- nenokārtotas līgumsaistības ar pašvaldību, t. sk. kuri ir saņēmuši Ķeguma novada pašvaldības atbalstu Projekta realizācijai iepriekšējā iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas Projektu konkursā, bet nav izpildījuši līgumā noteiktās saistības.

Sagatavojot projektu pieteikumus, lūdzam rūpīgi iepazīties ar "Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa nolikuma" prasībām (Nolikums). Nolikumu var saņemt un ar to iepazīties Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Ķeguma novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, tālr. 65038883; e-pasts: .

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?