Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, 2021.gada 16.martā plkst.10.00. Dalībnieku reģistrācija Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, līdz 2021.gada 15.martam plkst.15.00. Sākotnējā cena- 39522 EUR, nodrošinājuma maksa 3952,20 EUR, dalības maksa 20 EUR.
Ķeguma novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Jaundekšņi, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, kadastra numurs 7484 001 0072, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7484 001 0072, platība 3,06 ha.
Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, 2021.gada 31.martā plkst.9.00. Dalībnieku reģistrācija Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, līdz 2021.gada 29.martam plkst.15.00. Sākotnējā cena- 9500 EUR, nodrošinājuma maksa 950 EUR, dalības maksa 20 EUR.
Ķeguma novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Krastmalas iela 2, Birzgale, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, kadastra numurs 7444 005 0422, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7484 005 0422, platība 0,2458 ha.
Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, 2021.gada 31.martā plkst.10.00. Dalībnieku reģistrācija Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, līdz 2021.gada 29.martam plkst.15.00. Sākotnējā cena - 2500 EUR, nodrošinājuma maksa 250 EUR, dalības maksa 10 EUR.
Ķeguma novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Krastmalas iela 3, Birzgale, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, kadastra numurs 7444 005 0423, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7484 005 0423, platība 0,2393ha.
Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, 2021.gada 31.martā plkst.10.30. Dalībnieku reģistrācija Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, līdz 2021.gada 29.martam plkst.15.00. Sākotnējā cena - 2500 EUR, nodrošinājuma maksa 250 EUR, dalības maksa 10 EUR.
Ķeguma novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Krastmalas iela 10, Birzgale, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, kadastra numurs 7444 005 0430, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7484 005 0430, platība 0,2637 ha.
Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, 2021.gada 31.martā plkst.11.00. Dalībnieku reģistrācija Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, līdz 2021.gada 29.martam plkst.15.00. Sākotnējā cena - 2700 EUR, nodrošinājuma maksa 270 EUR, dalības maksa 10 EUR.
Ķeguma novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Apsītes”, Tomes pagastā, Ķeguma novadā, kadastra numurs 74290070097, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7429070089, platība 1,308 ha.
Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, 2021.gada 14.aprīlī plkst.10.00. Dalībnieku reģistrācija Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, līdz 2021.gada 12.aprīlim plkst.15.00. Sākotnējā cena - 11000 EUR, nodrošinājuma maksa 1100 EUR, dalības maksa 20 EUR.
Ķeguma novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Katlu iela 2, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, kadastra numurs 74840040506, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74840040162, platība 1614m2.
Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, 2021.gada 14.aprīlī plkst.9.00. Dalībnieku reģistrācija Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, līdz 2021.gada 12.aprīlim plkst.15.00. Sākotnējā cena- 500 EUR, nodrošinājuma maksa 50 EUR, dalības maksa 10 EUR.
Ķeguma novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Katlu iela 3, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, kadastra numurs 74840040162, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74840040426, platība 0,4189 ha un būvi ar kadastra apzīmējumu 74840040162001.
Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, 2021.gada 14.aprīlī plkst.9.30. Dalībnieku reģistrācija Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, līdz 2021.gada 12.aprīlim plkst.15.00. Sākotnējā cena- 6000 EUR, nodrošinājuma maksa 600 EUR, dalības maksa 10 EUR.
Ķeguma novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamu mantu - nekustamā īpašuma Upesdindoņi, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, kadastra numurs 74840010064, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7484 001 0064 1.kvartāla cirsmas kā trīs atsevišķus objektus:
1) cirsmu Nr.1 un Nr.3 - galvenā cirte, kailcirte 2., 4. un 9.nogabalā 2,15 ha platībā
2)cirsmu Nr.2- galvenā cirte, kailcirte 6.nogabalā 2,52 ha platībā
3)cirsmu Nr.4- galvenā cirte, kailcirte 11.un 14.nogabalā 4,42 ha platībā.
Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, 2021.gada 20.aprīlī: cirsmai Nr.1 un Nr.3 plkst.10.00; cirsmai Nr.2 plkst.10.30; cirsmai Nr.4 plkst.11.00.
Dalībnieku reģistrācija Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, līdz 2021.gada 19. aprīlim plkst.15.00.
Sākotnējā cena- cirsmai Nr.1 un Nr.3 - 26200 EUR, nodrošinājuma maksa 2620 EUR; cirsmai Nr.2 - 27900 EUR, nodrošinājums 2790 EUR; cirsmai Nr.4 - 31100 EUR, nodrošinājums 3110 EUR. Dalības maksa 20 EUR par visu vai jebkuras cirsmas izsoli.
Ķeguma novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – nekustamā īpašuma “Līču karjers”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7444 010 0045 1.kvartālā atrodošās cirsmas: galvenā cirte, kailcirte 1.nogabalā 0,52 ha, 2.nogabalā 2,12 ha, 3.nogabalā 0,74 ha platībā.
Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, 2021.gada 20.aprīlī plkst.9.00. Dalībnieku reģistrācija Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, līdz 2021.gada 19.aprīlim plkst.15.00. Sākotnējā cena - 34230 EUR, nodrošinājuma maksa 3423 EUR, dalības maksa 20 EUR.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, Ķeguma novada pašvaldības VPVKAC, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā.
