Ķeguma novada pašvaldība plāno organizēt UZŅĒMĒJU FORUMU

Ķeguma novada pašvaldība plāno organizēt UZŅĒMĒJU FORUMU  un vēlas aicināt esošos un topošos uzņēmējus, un citus interesentus uz sarunu par 2021.gada aktualitātēm un plānotajiem  darbiem Ķeguma novadā.
Domājot par aktuālajiem jautājumiem, problēmām un tendencēm uzņēmējdarbībā, aicinām izteikt viedokli par tēmām, kas 2021.gadā būtu aktuālas kā esošajiem uzņēmējiem, tā arī tiem, kuri par tādiem vēlas kļūt, un būtu iekļaujamas semināra darba kārtībā. Lūdzam  aizpildīt anketu un atbildēt uz jautājumiem šeit:

