Ķeguma novada pašvaldības dome 2020.gada 30.jūnijā pieņēma lēmumu, izsludināt konkursu "Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu". Konkursā varēja pieteikties no 15.jūlija līdz 7. augustam. Kopumā tika pieteikti 9 objekti. Šī gada tēma bija "Krāsas manā sētā".
Kategorijas "Tūrisma mītne" laureāti:
1. vietu ieguva viesu nams "Jaunsvelmes" saimniece Vivita Atare. Klusā un pasakainā vietā Rembates pagastā atrodas viesu nams. Šīs vietas pērle ir senie akmeņi, kas nes savu vēsturi, kā arī piemājas dīķis, kurā zied pasakaini skaistas ūdensrozes. Viesu nama šarmu rada tā saimnieki, kuri pieliek roku pie katras puķu dobītes un savus apmeklētājus sagaida ar smaidu un atvērtu sirdi.
2. vietu ieguva viesu nams "Saules". Īpašnieces – Ieva Leimane un Solvita Pētersone. Vieta, kur Ķeguma novadā gūt iedvesmu. Saules zīmē izveidots lavandu lauks. Viesu nama teritorijā atrodas arī bērnu laukums. Paši saimnieki ir idejām bagāti kā savus sapņus un idejas realizēt turpmāk. Viesu nama teritorija ir ļoti plaša, tāpēc var tikai apbrīnot saimnieču čaklās rokas apčubinot katru zemes pleķīti. Viss dārzs veidots kā individuāli atpūtas stūrīši, kuros katrs svar gūt iedvesmu, smelties sauli un būt harmonijā.
Kategorijā "Lauku sēta" godalgotās vietas ieguva:
1. vieta – mājas "Gudiņi", Tomes pagasts, saimnieces Skaidrīte Jonikāne un Sandra Cakule. Pērle Daugavas krastā ar draudzības tiltiņu starp kaimiņiem. Saimniecībai ir skaisti, pārdomāti apstādījumi, neizpaliek arī atpūtas stūrītis, sporta laukums un šūpoles. Šī saimniecība 2017. gadā ieguva 3. vietu, bet 2020.gadā ir laureāts savā kategorijā. Šis dārzs spilgti paliek atmiņā ar tikai tam raksturīgo zaļo nokrāsu – te koki sūnu apklāti, te vītols, kas cildeni vējā šūpo savus zaru, radīdams personīgo miera ostu, un pāri visam zaļajam villaines deķim, puķu dobēs krāšņi mirdz visi varavīksnes krāsas ziedi.
2. vieta - mājas "Grantslejas" Tomes pagasts. Šeit saimnieko jauns, enerģisks saimnieks Artūrs Kovaļevskis un Inta Voskāne. Saimnieki kam patīk attīstīties. Ir prieks noraudzīties bagāto ideju realizācijas. Tik skaists īpašums atrodas turpat pie ceļa, un to ikdienas var ieraudzīt ikviens garāmbraucējs. Šajā sētā ienākot pārņem neparasta iedvesma. Saimnieki savu dārzu pārvērtuši gluži par pasaku valstību – katrā stūrī atmirdz ziedu košās krāsas, taciņas veidotas no smalkiem akmentiņiem, pašā dārza vidū novietots Latvijas karogs, kas cildeni plīvo vējā. Savukārt aiz pagalma redzamās puses – saimnieku miera osta – atpūtas stūrītis tropiskās noskaņās.
3. vieta - mājas "Vecsudrabi" Rembates pagasts, saimnieki – Kaija Bildere un meita Dace Helmane, ir pavisam nesen uzsākuši šīs saimniecības atjaunošanu. Sakopts īpašums, tiek atjaunota māja. Mājas saimniekiem visa pamatā ir ideja atjaunot visu seno. Viss, kas ir saimniecībās, viss tiek atjaunots un nekas netiek atstāts novārtā. Pati jaunā saimniece lepojās ar skaisto rožu dobi. Ienākot sētā pārņem senas sajūtas – prieks un lepnums, gluži kā ienākot vecmāmiņas lauku mājā. Sirds siltums, smaids un mājīgums ir īpašības, kas vislabāk raksturo šo sētu.
