Šajā laika periodā nav iespējami ne skaidras naudas norēķini, ne maksājumi ar norēķinu kartēm nevienā no pašvaldības iestādēm.
Aicinām izmantot bezskaidras naudas norēķinus, jo joprojām ir aktīvi pašvaldības bankas konti.
Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros no 1.jūlija Ķeguma novada pašvaldības kasēs netiek pieņemti skaidras naudas maksājumi līdz brīdim, kad tiks veikta pašvaldības rekvizītu maiņa.
