-Nodrošināt SAC "Senliepas" klientu aprūpi – palīdzēt mazgāties, ēdināt, apģērbt un tml.;
-Sniegt klientam psihosociālo atbalstu;
-Iesaistīties SAC komandas darbā;
Prasības pretendentiem:
-Būt atbildīgam par darba pienākumu izpildi;
-Spēja uzklausīt un aprūpēt seniorus;
-Pozitīva, cieņpilna attieksme pret cilvēkiem
Piedāvājam:
-darbu uz pilnu slodzi (summētais darba laiks saskaņā ar grafiku);
-stabilu atalgojumu – stundu likme, izejot no mēnešalgas 600,00 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas, saskaņā ar grafiku);
-sociālās garantijas.
Pieteikties, sūtot pieteikumu uz e-pastu: . Tuvāka informācija, zvanot 27813273.