Ceturtdiena, 13. maijs, 2021

Ķeguma novada SAC "SENLIEPAS" aicina darbā aprūpētāju

Ķeguma novada SAC "SENLIEPAS" aicina darbā aprūpētāju
Ķeguma novada SAC "SENLIEPAS" aicina darbā aprūpētāju

Galvenie darba pienākumi:

-Nodrošināt SAC "Senliepas" klientu aprūpi – palīdzēt mazgāties, ēdināt, apģērbt un tml.;
-Sniegt klientam psihosociālo atbalstu;
-Iesaistīties SAC komandas darbā;



Prasības pretendentiem:

-Būt atbildīgam par darba pienākumu izpildi;
-Spēja uzklausīt un aprūpēt seniorus;
-Pozitīva, cieņpilna attieksme pret cilvēkiem


Piedāvājam:

-darbu uz pilnu slodzi (summētais darba laiks saskaņā ar grafiku);
-stabilu atalgojumu – stundu likme, izejot no mēnešalgas 600,00 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas, saskaņā ar grafiku);
-sociālās garantijas.

Pieteikties, sūtot pieteikumu uz e-pastu: . Tuvāka informācija, zvanot 27813273.

