No 22.maija līdz 27.maijam– auto orientēšanās Ķeguma novadā.
Labākie orientēšanās dalībnieki tiks paziņoti 29.maijā. OBLIGĀTA iepriekšēja pieteikšanās, aizpildot anketu šeit: Ar aktivitāšu nolikumu iespējams iepazīties šeit:
No 24.maija līdz 28.maijam aicinām iepazīties ar vietējiem uzņēmējiem.
Pirms došanās pie uzņēmējdarbības veicēja, OBLIGĀTI nepieciešams sazināties ar uzņēmēju un vienoties par ierašanās laiku!Svētku ietvaros iespējams iepazīties ar sekojošiem novada uzņēmējiem šeit:
Ķegums "Gaisma" novadā
21.maijs– svētku pirmā diena, kad iespējams doties vakara pastaigā gaismas noskaņās. No plkst. 22.30 – 01.00 Daugavā būs iespējams aplūkot strūklaku šovu.
29.maijs
Plkst.10.00 rīta vingrošana Ķeguma stadionā ar treneriem Santu Veinbergu un Emīlu Jostu.
-Plkst.10.00 dziļās muskulatūras nostiprināšanas treniņš – līdzsvars un mobilitāte,
-Plkst.11.00 kardio un spēka treniņš, vidēji augsta intensitāte.
Nav nepieciešama iepriekšēja fiziskā sagatavotība.
OBLIGĀTA iepriekšēja pieteikšanās vingrošanas nodarbībām, zvanot uz tālruni 22010300, Dace.
-Plkst.12.00 svētku gadatirgus. Informējam, ka tirdziņa dalībniekiem un apmeklētājiem obligāti jālieto mutes un deguna aizsegi un jāievēro citi fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumi.
Pie baznīcas laukuma būs iespēja iegādāties stādus, Ķeguma parkā – mājražojumus un pārtikas preces, pie Ķeguma dienas centra – amatnieku darinājumus.Atgādinām, ka katrā no tirdziņiem iespējams atrasties 20 tirgotājiem! Pieteikumus tirdzniecībai iespējams aizpildīt šeit:
-Visas dienas garumā būs iespēja iznomāt ūdens katamarānus un SUP dēļus, Ķeguma pludmalē un doties nesteidzīgā izbraucienā pa Daugavu (ar cenrādi Jūs varēsiet iepazīties uz vietas, Ķeguma pludmalē).
-No plkst.13.00 Ķeguma parkā būs apskatāma mākslas darbu izstāde.
-Plkst.20.00 vakara orientēšanās Ķegumā ar pārsteigumiem, par kuriem parūpēsies novada amatierkolektīvi.
Orientēšanās dalībniekiem OBLIGĀTA iepriekšēja pieteikšanās, aizpildot anketu šeit:
-No plkst.22.00 līdz 24.00 iespēja doties pastaigu takā pa Ķeguma parku un pludmali un atrast gaismu, kas atspīd novadā.
Aicinām individuāli veidot gaismas laternas (stikla burciņu ar noformējumu un svecīti), kuras pastaigas laikā novietosim Ķeguma parka takās.
Plašāka informācija, zvanot uz tālruni – 22010300 (Dace Māliņa)
Birzgales pagasts - "Gaiss"
21.maijs
No plkst. 16.00 dosimies pastaigā pa "Rūķu parku", kurā ieskanēsies vēja zvani.
-Gaisa pārsteigums virs Birzgales debesīm, sadarbībā ar Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēkiem!
-Atmini krustvārdu mīklu no plkst.16.00 – 20.00 par Birzgales pagastu, kas atrodas Rūķu parka estrādē. Pareizās atbildes var iesniegt muzejā "Rūķi"
27.maijs
Aicinām gan mazus, gan lielus individuāli veidot savus gaisa pūķus. Saviem izveidotajiem pūķiem dot iespēju lidot 27. maija vakarā "Rūķu parkā".
Ar video materiālu kā pareizi pūķīti izveidot var iepazīties šeit: un kā uztaisīt pūķa asti šeit: Tomēr, ja kaut kas neizdevās kā plānots, no plkst.18.00 – 20.00 pie Birzgales Tautas nama būs pūķu meistarklases vadītājs, pie kura varēs vērsties pēc padoma. Materiālus pūķu izgatavošanai iespējams saņemt Birzgales Tautas namā 21.maijā.
No plkst.18.00 Birzgales pamatskolas stadionā aktīvi izkustēsimies, individuāli sportojot un pārbaudot savus spēkus futbola, volejbola un strītbola aktivitātēs.
Plašāka informācija, zvanot uz tālruni – 29424612 (Mudīte Janovska-Spriņģe)
Tomes pagasts "Ūdens"
23.maijs
No plkst. 13.00 līdz 18.00
-Ikvienam ir iespēja piedalīties spēlē, atpazīt zivtiņas un saņemt lielo zivi Ķeguma novada muzeja dārzā (pieteikties dalībai, iepriekš zvanot uz tālruni 25454947, Ligita),
-Pārsteigums – vides objekts pie Ķeguma novada muzeja,
-Baudīt un radoši darboties dienas plenērā "Ūdens mirdzēšana" pie Līčupes, Tomē (pieteikties dalībai var līdz 20. maijam, zvanot uz tālruni 27843230, Sarmīte),
-Atbildēt uz Ķeguma novada bibliotēkas Tomes bibliotēkas sagatavotajiem āķīgajiem jautājumiem par tēmu "Ūdens" var šeit : (atbildes iesniegt no 23. - 25. maijam).
25.maijs
No plkst. 20.00 līdz 21.00 pie Daugavas dambja Tomē (aiz "Ceļadomu" mājām)
Iepriekš izgatavosim kārklu, ziedu plostiņus un ar labām domām palaidīsim Daugavā (plosta sagataves materiālus var saņemt 23. maijā Ķeguma novada muzejā Tomē) un ar video materiālu, kā izveidot plostiņu, iespējams iepazīties šeit:
Folkloras kopas "Graudi" veltījums Daugavai, plostnieku dziesmas.
Par katru paveikto darbiņu Tomes Tautas nams izsniegs māla zivtiņas, kuras sakrājot veidosies svētku prezentācijas materiāls – vēja zvans, kurš paliks Jums.
Plašāka informācija, zvanot uz tālruni – 27843230 (Sarmīte Pugača)
Rembates pagasts "Zeme"
Līdz 23.maijam aicinām pieteikties bērnu vokālajam konkursam "Rembates Cielaviņa 2021", kam šogad aprit apaļu 10 gadu jubileja! Plašāk par konkursu iespējams lasīt www.kegumanovads.lv. 27.maijā paziņosim konkursa laureātus.
24.maijā pie Rembates Tautas nama ikvienam ir iespēja izgatavot savu svētku māla stādu podiņu, kuru atstāsim (dedzināt/karsēties ceplī) pāris dienas Rembates Tautas namā. Dalībai šajā aktivitātē iespējams pieteikties līdz 21.maijam, atsūtot ziņu uz tālruni 27884206, norādot vārdu un dalībnieku skaitu.
28.maijā.
Izgatavotajos stādu podiņos, iestādīsim garšaugus, kas ikvienam būs noderīgi visas vasaras garumā.
Par godu novada svētkiem, Rembates pagastu izdaiļosim ar ābelītēm, kas priecēs mūs katru pavasari. Piedaloties stādīšanas darbos, aicinām iepriekš OBLIGĀTI pieteikties, atsūtot ziņu uz tālruni 27884206, norādot vārdu un dalībnieku skaitu.
Garšaugu un ābeļu stādi tiks nodrošināti.
Plkst.19.00 pie Rembates Tautas nama būs iespējams aktīvi izkustēties, individuāli sportojot un pārbaudot savus spēkus futbola, volejbola un strītbola aktivitātēs.
Plašāka informācija, zvanot uz tālruni – 27884206 (Liene Lazdiņa)
Visi novada svētku ietvertie pasākumi ir bezmaksas.
Apmeklējot svētku pasākumus, lūdzam ievērot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus - obligāti jālieto mutes un deguna aizsegi un jāievēro citi fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumi.
Ja ir COVID-19 slimības simptomi, PALIEC MĀJĀS, neapdraudot citus.
Aizpildot pieteikuma anketu, Jūs piekrītat savu datu apstrādei. Jūs apliecināt, ka esat saskaņojis ar attiecīgajām fiziskajām personām to datu apstrādi, kurus esat norādījis pieteikuma anketā, nepieciešamības gadījumā Jūs varat apliecināt, ka šādu piekrišanu esat saņēmis. Svētku nedēļas norises laikā iegūtie fizisku personu dati, fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti svētku publicitātes vajadzībām, tie var tikt nodoti trešajām personām, nolūkā nodrošināt svētku publicitāti. Datu apstrādes nolūks: dalībnieku reģistrācijas nodrošināšana, publicitātes nodrošināšana. Pārzinis: Ķeguma novada pašvaldība. Jūsu dati tiks glabāti līdz svētku nedēļas beigām.
Ņemot vērā epidemioloģiskos apstākļus, lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai www.kegumanovads.lv, jo svētku programma VAR MAINĪTIES vai tikt atcelta.