Pamatojoties uz klientu pasta pakalpojumu izmantošanas paradumiem Ķeguma pasta nodaļā Rīgas ielā 10, no 15.novembra līdz 15.decembrim testa režīmā tiek mainīts darbalaiks, lai izanalizētu pakalpojumu pieprasījumu un pieejamību, kas ļautu pieņemt lēmumu, vai šādu darbalaiku pēc testa perioda beigām noteikt pastāvīgi.
Testa periodā Ķeguma nodaļa pakalpojumus klientiem sniegs pirmdienās–piektdienās no plkst.8 līdz 17.
Jebkuru jautājumu gadījumā par pasta pakalpojumu saņemšanu aicinām sazināties ar Latvijas Pasta Klientu centru: 67008001, 27008001, .
Latvijas Pasts pēdējos gados aktīvi īsteno klientu ērtību un vides uzlabošanas projektus dažādās pasta nodaļās visā Latvijā.
Informāciju sagatavoja Vineta Danielsone, VAS Latvijas Pasts, Ārējo komunikāciju vadības daļas vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja