Ceturtdiena, 09.10.2025 21:33
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:33
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 16. novembris, 2021 07:13

Ķeguma pasta nodaļa līdz 2021.gada 15.decembrim strādās atbilstoši testa darbalaikam

Ķeguma pasta nodaļa līdz 2021.gada 15.decembrim strādās atbilstoši testa darbalaikam
Otrdiena, 16. novembris, 2021 07:13

Ķeguma pasta nodaļa līdz 2021.gada 15.decembrim strādās atbilstoši testa darbalaikam

Lai izzinātu klientu vēlmes un pakalpojumu reālo pieprasījumu, Ķeguma pasta nodaļa no 2021.gada 15.novembra līdz 15.decembrim strādās testa režīmā atbilstoši jaunam darba laikam. Ķeguma pasta nodaļa šajā periodā strādās pirmdienās–piektdienās no plkst.8 līdz 17. Pamatojoties uz testa laikā iegūtajiem rezultātiem, tiks pieņemts lēmums, vai Ķeguma pasta nodaļas darbalaiks šādā veidā jāmaina pastāvīgi.

Pamatojoties uz klientu pasta pakalpojumu izmantošanas paradumiem Ķeguma pasta nodaļā Rīgas ielā 10, no 15.novembra līdz 15.decembrim testa režīmā tiek mainīts darbalaiks, lai izanalizētu pakalpojumu pieprasījumu un pieejamību, kas ļautu pieņemt lēmumu, vai šādu darbalaiku pēc testa perioda beigām noteikt pastāvīgi. 

Testa periodā Ķeguma nodaļa pakalpojumus klientiem sniegs pirmdienās–piektdienās no plkst.8 līdz 17.

Jebkuru jautājumu gadījumā par pasta pakalpojumu saņemšanu aicinām sazināties ar Latvijas Pasta Klientu centru: 67008001, 27008001, .

Latvijas Pasts pēdējos gados aktīvi īsteno klientu ērtību un vides uzlabošanas projektus dažādās pasta nodaļās visā Latvijā.

Informāciju sagatavoja Vineta Danielsone, VAS Latvijas Pasts, Ārējo komunikāciju vadības daļas vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?