Konsultācijas vai uzziņas par pakalpojumiem var saņemt zvanot vai rakstot Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram
tālrunis +371 25746001, e - pasts: .
Lai saņemtu attālinātu speciālista konsultāciju, lūdzam zvanīt uz Jums nepieciešamās nozares speciālista tālruņa numuru vai rakstīt uz elektronisko pastu, kontaktus skatīt Ogres novada Ķeguma pilsētas pārvaldes mājaslapas: www.kegumanovads.lv sadaļā “Kontakti”.
Pašvaldībai adresētus, ar drošu elektronisko parakstu parakstītus iesniegumus iespējams iesniegt izmantojot e-pasta adresi: , pašrocīgi parakstītus iesniegumus un citus Ogres novada Ķeguma pilsētas pārvaldei adresētus dokumentus var ievietot pasta kastītē, kas atrodas pie ieejas ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā.
Ķeguma pilsētas pārvaldes kase – slēgta, tāpēc lūdzam pakalpojumu apmaksai izmantot elektronisko norēķinu veidus!
Atsevišķu pakalpojumu sniegšana var aizkavēties, tāpēc lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem!
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!