Ceturtdiena, 7. oktobris, 2021 14:20

Ķeguma pilsētas pārvalde uz laiku pilnībā pārtrauc pakalpojumu sniegšanu klātienē

Ķeguma pilsētas pārvalde uz laiku pilnībā pārtrauc pakalpojumu sniegšanu klātienē
Ņemot vērā Covid-19 saslimstības uzliesmojumu Ogres novada Ķeguma pilsētas pārvaldē, pamatojoties uz 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, laikā no 06.oktobra līdz 22.oktobrim Ogres novada Ķeguma pilsētas pārvaldes darba process notiek attālināti. 

Konsultācijas vai uzziņas par pakalpojumiem var saņemt zvanot vai rakstot Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram

tālrunis +371 25746001, e - pasts: .

Lai saņemtu attālinātu speciālista konsultāciju, lūdzam zvanīt uz Jums nepieciešamās nozares speciālista tālruņa numuru vai rakstīt uz elektronisko pastu, kontaktus skatīt Ogres novada Ķeguma pilsētas pārvaldes mājaslapas: www.kegumanovads.lv sadaļā “Kontakti”.

Pašvaldībai adresētus, ar drošu elektronisko parakstu parakstītus iesniegumus iespējams iesniegt izmantojot e-pasta adresi:  , pašrocīgi parakstītus iesniegumus un citus Ogres novada Ķeguma pilsētas pārvaldei adresētus dokumentus var ievietot pasta kastītē, kas atrodas pie ieejas ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā.

Ķeguma pilsētas pārvaldes kase – slēgta, tāpēc lūdzam pakalpojumu apmaksai izmantot elektronisko norēķinu veidus!

Atsevišķu pakalpojumu sniegšana var aizkavēties, tāpēc lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem!

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

