Juris Skrīvelis no 1993. gada ir strādājis farmācijas un medicīnas nozarē, ir uzkrāta vairāk kā 30 gadu pieredze, pildot tehnisko dienestu vadītāja pienākumus un nodrošinot uzņēmumu struktūru, iekārtu un sistēmu darbību. Ir pieredze bijušā Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektora amatā, kā arī vairāku gadu pieredze investīciju projektu vadīšanā.
Juris Skrīvelis novērtē līdz šim ieguldīto darbu Ķeguma pilsētas attīstībā. Uzsākot Ķeguma pilsētas pārvaldes vadītāja amata pienākumu pildīšanu, Juris Skrīvelis kā galvenās prioritātes uzsver nepieciešamību aktualizēt Ķeguma pilsētas ilgtermiņa attīstības redzējumu, iekļaujoties Ogres novadā. Šobrīd norit darbs pie Ogres novada teritorijas plānojuma izstrādes, un šajā procesā īpaši svarīgs ir pilsētas iedzīvotāju viedoklis, lai kopīgi varētu iesniegt priekšlikumus savas pilsētas teritorijas attīstībai.
Ķeguma pilsētas pārvaldi turpmāk vadīs Juris Skrīvelis
Ogres novada pašvaldība 2025. gada 23. decembrī izsludināja atklātu konkursu uz Ogres novada Ķeguma pilsētas pārvaldes vadītāja amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 2026. gada 12. janvārim. Amatam pieteicās 5 pretendenti. Ogres novada pašvaldības domes sēdē 2026. gada 29. janvārī tika pieņemts lēmums Ķeguma pilsētas pārvaldes vadītāja amatā ar 2. februāri iecelt Juri Skrīveli, kurš atlasē atzīts par piemērotāko šim amatam.