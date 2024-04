Ķeguma pilsētas svētki. Atver durvis - Ieskaties!

Ķeguma pludmalē



4:30 Saullēkts uz SUP dēļiem. Ķeguma pilsētas svētkus aicinām sagaidīt līdz ar skaistu saullēktu uz ūdens, esot uz SUP dēļiem skaistajā Daugavā.



Pēc saullēkta sagaidīšanas būs arī neliela Rīta joga un vingrošana uz SUP dēļiem pieredzējušu instruktoru vadībā. Neuztraucies, nav nepieciešama iepriekšēja pieredze SUPošanā vai vingrošanā uz SUP - Windborn komanda visu iemācīs!



Vietu skaits ļoti ierobežots, tādēļ aicinām pieteikties savlaicīgi, rakstot vai zvanot: +371 26313052. Dalība: 20 eur 1 personai (viss iekļauts). Pasākuma ilgums 2h.



Links uz pasākumu: https://fb.me/e/4e4zdYA3y

zvanot: +371 26313052



No plkst. 10:00 Aktivitātes kopā ar Ķeguma jaunsardzi





Ķeguma parkā



9:00 Svētku gadatirgus

Pieteikties gadatirgum var vietnē https://ej.uz/atver_durvis_tirgojies

Nolikums - https://ej.uz/atver_durvis_tirgojies_nolikums

Pieteikšanās noslēdzas 20. maijā. Pēc pieteikuma veidlapas iesūtīšanas no rīkotājiem jāsagaida atbildes vēstule ar apstiprinājumu par dalību tirgū!

Apstiprinājumu Jūs saņemsiet elektroniski uz norādīto e-pasta adresi. Ja jums ir jautājumi, droši sazinieties ar mums pa tālruni 22010300 (Dace Māliņa) vai rakstiet pa e pastu: .

Baltais karuselis bērniem





Mazajā parkā pie Tautas nama



no plkst. 10:00 “Solis augšup” – kāpšanas siena mazajiem un lielajiem

no plkst. 13:00

līdz 16:00 Ķeguma jauniešu domes aktivitātes "Jauniešu kvartāls"

18:00 Orientēšanās Ķeguma pilsētā





Ķeguma velo trasē



12:00 Greentrials Bike Tour - šova programma

Iespaidīga Ekstrēmo velo sporta šovprogramma, ko izpildīs dažādi sportisti

uz pārvietojamā skeitparka





Atver durvis - sporto!

Ķeguma Vidusskolas stadionā



no plkst. 9:30 Pludmales volejbols

Sacensības paredzētas trīs grupās:

Zēni 12-18 gadi

Vīrieši no 19 gadu vecuma

Meitenes no 12 gadu vecuma



Dalības maksa – 10.00 EUR no komandas (līdz 25.05.), sacensību dienā 15.00 EUR no komandas

Uzvarētāju apbalvošana plkst. 16:00 svētku Lielkoncerta laikā Ķeguma pilsētas parkā



Informācija par norisi, pieteikšanos un dalības maksas apmaksas kārtību

sacensību nolikumā: https://ej.uz/Atver-durvis-sporto-volejbols

3x3 basketbols



Sacensībās piedalās vīriešu komandas vecumā no 14 gadiem



Sacensību sākums no plkst. no plkst.10:30



Dalības maksa – 10.00 EUR no komandas (līdz 25.05.), sacensību dienā 15.00 EUR no komandas



Uzvarētāju apbalvošana plkst. 16:00 svētku Lielkoncerta laikā Ķeguma pilsētas parkā



Informācija par norisi, pieteikšanos un dalības maksas apmaksas kārtību sacensību nolikumā: https://ej.uz/Atver-durvis-sporto-3x3basketbols

3x3 futbols



Sacensībās piedalās vīriešu komandas vecumā no 12 gadiem



Dalības maksa – 10.00 EUR no komandas (līdz 25.05.), sacensību dienā 15.00 EUR no komandas



Uzvarētāju apbalvošana plkst. 16:00 svētku Lielkoncerta laikā Ķeguma pilsētas parkā



Informācija par norisi, pieteikšanos un dalības maksas apmaksas kārtību sacensību nolikumā: https://ej.uz/Atver-durvis-sporto-3x3futbols

Sacensības, spēles mazajiem



Sacensības izveicībā un atjautībā mazākajiem svētku dalībniekiem vecumā līdz 11 gadiem.



Sacensības norisinās no plkst. 10:00-13:00



Dalība sacensībās bez maksas.

Celtnieku ielā



13:00 Skrējiens kalnā



Vieta: autobusa pietura “Celtnieku iela”, P-8 šosejas ietve virzienā no Ķeguma uz Siguldu



Sacensības bez vecuma ierobežojuma. Uzvar dalībnieks, kurš ātrāk veic noteikto sacensību distanci 280 m skrējienā līdz kalna virsotnei

Sacensības norisinās no plkst.13:00-15:00



Dalība sacensības bez maksas



Informācija par norisi un pieteikšanos sacensību nolikumā:

https://ej.uz/Atver-durvis-sporto-kalns



Ķeguma parks



no plkst. 9:00 Spēka nora NORATLONS

Spēka trīscīņa ar krosa elementiem. Dāmu un vīru konkurencē

Uzvarētāju apbalvošana plkst. 20:00 uz lielās skatuves

Informācija par norisi un pieteikšanos: Spēka Nora



Atver durvis - baudi!



TAUTAS NAMĀ

13:00 Lekcija – “Dzīve balansā un mentālā veselība”,

Ārsts-psihoterapeits Juris Batņa

Svētku skatuve parkā



11:00 “Burunduku TV šovs” – jautra izrāde bērniem un vecākiem

16:00 Svētku koncerts “Atver durvis - IESKATIES”, koncertu vadīs Andris Bulis no plkst. 20:00

Z E Ļ Ģ I S

Dziļi violets

DJ Jānis Balodis