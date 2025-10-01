Trešdiena, 01.10.2025 13:11
Foto: Ogres novads
Otrdiena, 30. septembris, 2025 15:57

Ķeguma pirmsskolas izglītības iestādē īsteno jaunu pieeju, kas akcentē radošo mijiedarbību starp cilvēku un dabu

Iedzīvotāju grupa “Mēs saviem bērniem”/OgreNet

Pateicoties vecāku iniciatīvai un Ogres novada pašvaldības finansiālajam atbalstam, šī gada 24. septembrī Ķeguma pirmsskolas izglītības iestādē “Gaismiņa” tika atklāta papildinātā un uzlabotā dabas vides estētikas (DVE) nodarbību telpa. PII “Gaismiņa” ir 5 sertificēti speciālisti, kuri tagad var nodrošināt nodarbības vairāk bērniem, kuriem tas ir nepieciešams, informē iedzīvotāju grupa “Mēs saviem bērniem”. DVE ideja ir centrēta uz dabu, dabas materiāliem un tās praktiskā pieeja orientēta uz cilvēka un dabas materiālu radošo mijiedarbību.

DVE ietver:

  • Krāsaino smilšu spēles;
  • Krāsaino graudu spēles;
  • Nodarbības siltajās smiltīs;
  • Dabas kustību un formu spēles  jeb darbošanos ar dabas materiāliem, lai veidotu  kompozīcijas.

DVE paredzēts bērniem:

  1. lai mazinātu trauksmi un iedotu drošības un stabilitātes sajūtu;
  2. kam ir dažādi uzvedības traucējumi, gan emocionālais fons un agresīvas izpausmes;
  3. lai veidotu izpratni - “ko es nozīmēju dabai un ko daba nozīmē man”.

Strukturētais radošais process sekmē fizisko, garīgo, intelektuālo un emocionālo sakārtotību. DVE nodarbība notiek nesteidzīgi un radoši rosoties, tomērtās organizēšanā speciālists ievēro noteiktus DVE metodiskos principus.

Projekts “Dabas vides estētikas nodarbību nodrošinājums Ķeguma PII “Gaismiņa”” realizēts Ogres novada pašvaldības izsludinātā projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros.

Projekta mērķis – ar DVE nodarbību palīdzību veidot bērnu saskarsmi ar dabu, lai izprastu dabu, kā arī, lai izprastu, “ko es nozīmēju dabai un ko daba nozīmē man”. Projekta ietvaros tika izstrādāts metodiskais krājums DVE nodarbību vadīšanai, kā arī pielāgota un papildināta iekštelpa un ārtelpa DVE nodarbību vadīšanai.

Bērnudārza bērni, pedagogi un vecāki saka lielu paldies Ogres novada pašvaldībai par atbalstu!

