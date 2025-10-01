Ķeguma pirmsskolas izglītības iestādē īsteno jaunu pieeju, kas akcentē radošo mijiedarbību starp cilvēku un dabu

DVE ietver:
- Krāsaino smilšu spēles;
- Krāsaino graudu spēles;
- Nodarbības siltajās smiltīs;
- Dabas kustību un formu spēles jeb darbošanos ar dabas materiāliem, lai veidotu kompozīcijas.
DVE paredzēts bērniem:
- lai mazinātu trauksmi un iedotu drošības un stabilitātes sajūtu;
- kam ir dažādi uzvedības traucējumi, gan emocionālais fons un agresīvas izpausmes;
- lai veidotu izpratni - “ko es nozīmēju dabai un ko daba nozīmē man”.
Strukturētais radošais process sekmē fizisko, garīgo, intelektuālo un emocionālo sakārtotību. DVE nodarbība notiek nesteidzīgi un radoši rosoties, tomērtās organizēšanā speciālists ievēro noteiktus DVE metodiskos principus.
Projekts “Dabas vides estētikas nodarbību nodrošinājums Ķeguma PII “Gaismiņa”” realizēts Ogres novada pašvaldības izsludinātā projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros.
Projekta mērķis – ar DVE nodarbību palīdzību veidot bērnu saskarsmi ar dabu, lai izprastu dabu, kā arī, lai izprastu, “ko es nozīmēju dabai un ko daba nozīmē man”. Projekta ietvaros tika izstrādāts metodiskais krājums DVE nodarbību vadīšanai, kā arī pielāgota un papildināta iekštelpa un ārtelpa DVE nodarbību vadīšanai.
Bērnudārza bērni, pedagogi un vecāki saka lielu paldies Ogres novada pašvaldībai par atbalstu!