Viena no idejas autorēm Aiga Zeltiņa stāsta: “Mana pieredze, iepriekš dzīvojot Rīgā un strādājot labdarības veikalos “Otrā elpa”, iedvesmoja doties sociālās uzņēmējdarbības virzienā. Labdarības veikali Latvijā kļūst arvien populārāki, un tas nozīmē, ka šis labdarības modelis strādā ne tikai ārzemēs. Tā ir reāla iespēja pārvērst mantu naudā, kas savukārt paver plašākas iespējas palīdzēt gan nelaimes gadījumā, piemēram, pēc ugunsgrēka, gan trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupām, jo ne vienmēr vajadzīgi ir tikai apģērbi un mantas. Bieži vien tās ir kādas specifiskākas lietas: medikamenti, būvmateriāli vai palīdzība kāda pakalpojuma apmaksai. Jau kādu laiku dzīvoju Lielvārdē un ar draudzeni ķegumieti Anitu Alksni vēlamies mūsu novadniekiem radīt vietu, kur atdot sev nevajadzīgas, bet vēl labas mantas, šādi atbalstot labdarības projektus un palīdzot saviem līdzcilvēkiem.
Labdarības veikals “Pūne” darbosies līdzīgi kā citi šāda veida labdarības veikali. Vieniem tā būs iespēja atdot pašiem vairs nevajadzīgas, bet vēl labas mantas, kuras žēl vienkārši izmest. Savukārt citiem tā būs iespēja iepirkties lētāk, nekā jaunu preču veikalos. Ziedot varēs visu, kas ir labā stāvoklī, tīrs, nenovalkāts un nav bojāts vai saplēsts – apģērbus, apavus, aksesuārus, grāmatas, traukus, DVD/CD/plates, interjera un dizaina priekšmetus, rotaļlietas, spēles, sporta preces, elektropreces un mēbeles (vienojoties), polietilēna maisiņus (pirkumu iesaiņošanai) un daudz ko citu.
Šāds sociālās uzņēmējdarbības modelis ir veids, kā iegūt finansiālus līdzekļus, ar kuriem palīdzēt tiem, kam tas nepieciešams. Sociālā uzņēmējdarbība ir biznesa veids, kurā uzņēmuma peļņu nesadala starp īpašniekiem, bet iegulda labdarībā, sabiedrībai sociāli nozīmīgu problēmu risināšanā. Veikals “Pūne” ir bezpeļņas organizācija. Viena daļa no peļņas tiek izlietota saimnieciskajiem izdevumiem, veikala uzturēšanai, bet otra daļa novirzīta trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu atbalstam. Lai apzinātu personu loku, kuram nepieciešama palīdzība, tiks veidota sadarbība ar pašvaldības un izglītības iestādēm, kā arī dažādām organizācijām un biedrībām. Nākotnē veikala telpās plānots organizēt arī radošās darbnīcas un izglītojošus pasākumu.