Saskaņā ar 2018. gada 12. jūnijā starp Ķeguma novada domi un SIA “Ķeguma stars” noslēgto līgumu uzņēmums nodrošina ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumus Ķeguma novada pašvaldības teritorijā, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
Domes lēmumā noteiktajā periodā SIA “Ķeguma Stars” klientiem maksa par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu būs 69,89 eiro par megavatstundu.
“Šāds tarifs Ķeguma pilsētā ir jau ceturto apkures sezonu, un, lai gan siltumenerģijas ražošanas izmaksas aizvien pieaug, SIA “Ķeguma stars” ir spējis sabalansēt tā, lai apkures tarifs nepalielinātos,” informē Ķeguma pilsētas pārvaldes administrācijas vadītāja pienākumu izpildītāja Dace Soboļeva.
Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš pozitīvi vērtē to, ka Ķegumā siltumenerģijas apgādes tarifs arī jaunajā apkures sezonā nepalielinās, tomēr norāda, ka tas ir augstāks nekā citviet Ogres novadā: “Ļoti labi, ka apkures tarifs vairākas sezonas nav kāpis, tomēr mūsu uzdevums būs to sabalansēt, pielīdzinot siltumenerģijas apgādes tarifiem citās apdzīvotās vietās novadā. Diemžēl Ķegumā šobrīd tarifs ir visaugstākais.”