Ceturtdiena, 09.10.2025 20:29
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:29
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 23. septembris, 2021 15:18

Ķegumā siltumapgādes tarifs jaunajā apkures sezonā nemainās

ogresnovads.lv
Ķegumā siltumapgādes tarifs jaunajā apkures sezonā nemainās
Ceturtdiena, 23. septembris, 2021 15:18

Ķegumā siltumapgādes tarifs jaunajā apkures sezonā nemainās

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības domes sēdē deputāti apstiprināja siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksu Ķeguma pilsētā laika periodam no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. septembrim.

Saskaņā ar 2018. gada 12. jūnijā starp Ķeguma novada domi un SIA “Ķeguma stars” noslēgto līgumu uzņēmums nodrošina ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumus Ķeguma novada pašvaldības teritorijā, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.

Domes lēmumā noteiktajā periodā SIA “Ķeguma Stars” klientiem maksa par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu būs 69,89 eiro par megavatstundu.

“Šāds tarifs Ķeguma pilsētā ir jau ceturto apkures sezonu, un, lai gan siltumenerģijas ražošanas izmaksas aizvien pieaug, SIA “Ķeguma stars” ir spējis sabalansēt tā, lai apkures tarifs nepalielinātos,” informē Ķeguma pilsētas pārvaldes administrācijas vadītāja pienākumu izpildītāja Dace Soboļeva.

Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš pozitīvi vērtē to, ka Ķegumā siltumenerģijas apgādes tarifs arī jaunajā apkures sezonā nepalielinās, tomēr norāda, ka tas ir augstāks nekā citviet Ogres novadā: “Ļoti labi, ka apkures tarifs vairākas sezonas nav kāpis, tomēr mūsu uzdevums būs to sabalansēt, pielīdzinot siltumenerģijas apgādes tarifiem citās apdzīvotās vietās novadā. Diemžēl Ķegumā šobrīd tarifs ir visaugstākais.”

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?