Ķeguma sociālā dienesta darbība

Ķeguma sociālā dienesta darbība
Ķeguma sociālā dienesta darbība

Ikšķiles sociālais dienests, Lielvārdes sociālais dienests, Ķeguma sociālais dienests turpina pakalpojumu sniegšanu, nosakot, ka ar šāgada 11.oktobri apmeklētāji iestādē varēs ienākt telpās tikai uzrādot sadarbspējīgu COVID-19 sertifikātu digitālā vai drukātā papīra formā, vai uzrādot COVID-19 pārslimošanas sertifikātu, vienlaikus uzrādot pasi vai ID karti.

Pie ieejas sertifikāti tiks pārbaudīti (noskanēti ar QR kodu.)
Situācijā, kad apmeklētājs nevar uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu, aicinām sazināties un pieteikties pie attiecīgā Sociālā dienesta speciālista, lai vienotos par turpmāku sadarbības gaitu.

Vadītāja

65038898, 28321638

Sociālie darbinieki Ķegumā

65038896, 26604961

Sociālie darbinieki Birzgalē

65035985, 26100564

Sociālā darbiniece Rembatē

65055995, 26689631

Situācijā, kad apmeklētājam ir nepieciešams nodot dokumentus, aicinām tos ievietot tam paredzētajā pasta kastē pie ieejas. Ierodoties Sociālajā dienestā, lai iesniegtu dokumentus, lietot sejas aizsargmasku.

Apmeklētājiem klātienē ievērot 2 metru fizisko distanci, veikt roku dezinfekciju.

Aicinām apmeklētājus izturēties ar sapratni un ievērot valstī noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus!

Ogres novada Sociālā dienesta administrācija

