Pie ieejas sertifikāti tiks pārbaudīti (noskanēti ar QR kodu.)
Situācijā, kad apmeklētājs nevar uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu, aicinām sazināties un pieteikties pie attiecīgā Sociālā dienesta speciālista, lai vienotos par turpmāku sadarbības gaitu.
Vadītāja
65038898, 28321638
Sociālie darbinieki Ķegumā
65038896, 26604961
Sociālie darbinieki Birzgalē
65035985, 26100564
Sociālā darbiniece Rembatē
65055995, 26689631
Situācijā, kad apmeklētājam ir nepieciešams nodot dokumentus, aicinām tos ievietot tam paredzētajā pasta kastē pie ieejas. Ierodoties Sociālajā dienestā, lai iesniegtu dokumentus, lietot sejas aizsargmasku.
Apmeklētājiem klātienē ievērot 2 metru fizisko distanci, veikt roku dezinfekciju.
Aicinām apmeklētājus izturēties ar sapratni un ievērot valstī noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus!
Ogres novada Sociālā dienesta administrācija