Koncerta laikā dzejoļus, kas tika iesūtīti izsludinātajam konkursam, lasīja Dace Māliņa. Sveikt iedzīvotājus svētkos bija ieradusies reorganizējamās Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektora un administrācijas vadītāja p.i. Dace Soboļeva.
No 17. līdz 18. novembrim par godu Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai ēka Rīgas ielā 12, Ķeguma evaņģēliski luteriskā baznīca, Ķeguma Tautas nams, Ķeguma bibliotēka un ūdenstornis tika izgaismotas sarkanbaltsarkanos toņos. Gaismas mainījās veidojot gan Latvijas valsts karogu, gan ietērpjot ēkas sarkanās un baltās krāsās, gan izgaismojot katras ēkas īpašos arhitektūras akcentus.
18.novembrī svētki noslēdzās Ķeguma parkā pie Latvijas valsts karoga, kad Ķeguma jaunsargi nodeva svinīgo solījumu.
Tomes Tautas namā 19. novembra vakarā aizvadīts Latvijas valsts dzimšanas dienai veltītais koncerts “Iededz savu gaismu Latvijai”.
Sirsnīgā un patriotiskā svētku pasākumā iedzīvotājus sveica Tomes pagasta pārvaldes vadītāja Ilona Ofmane un Tomes Tautas nama vadītāja Sarmīte Pugača. Koncertā uzstājās tautas nama dāmu vokālais ansamblis. Izpildījumu kuplināja saksofonists Maigonis Makars. Humora un prieka dzirksti pasākumam iedeva Latvijas Nacionālā teātra aktieris Juris Hiršs.
Par godu svētkiem tautas nams tika rotāts īpašā noformējumā, vēstot par mūsu zemes svarīgākajām vērtībām. Svētku vakarā Tomes Tautas nams un dienas centrs tika izgaismots sarkanbaltsarkanos toņos.
Birzgalē, kā ik gadu pie ēkām plīvo sarkanbaltsarkanie karogi. Arvien vairāk cilvēku pie apģērba svētku nedēļā nēsā sarkanbaltsarkanās lentītes. Tāpat arī kopīga himnas dziedāšana pirms koncerta ir kļuvusi par vienojošu tradīciju. Valsts svētki ir laiks, kad mēs jo īpaši izjūtam patriotismu.
18. novembra vakarā, godinot Latviju 103. dzimšanas dienā, Birzgales Tautas namā, aizvadīts Andra Ērgļa koncerts ‘’Sirdspuksti Latvijai”. Mūziķis izpildīja tautā iemīļotas un daudziem labi zināmas dziesmas, kuras dzirdot, koncerta viesi dziedāja līdzi.
Jāsaka, ka patiess prieks bija redzēt cilvēkus smaidām, jo pēc tik ilga laika, koncertu varējām baudīt klātienē.