Ceturtdiena, 1. janvāris, 2026 10:55

Ķegumā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi pieaugs par 31,9%

Foto: freepik
"Ķeguma stars" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi pieaugs par 31,9% un būs 3,8 eiro par kubikmetru, liecina tarifu projekts, kuru par atbilstošu atzinusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK).

Tostarp ūdensapgādes tarifs būs 1,56 eiro par kubikmetru, kas ir pieaugums par 32,2%, savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifs pieaugs par 31,8% - līdz 2,24 eiro par kubikmetru.

Šobrīd "Ķeguma stars" klientiem par ūdensapgādi jāmaksā 1,18 eiro par kubikmetru, bet par kanalizāciju - 1,7 eiro par kubikmetru.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Ķeguma stars" apgrozījums 2024. gadā bija 1,457 miljoni eiro, bet uzņēmuma peļņa sasniedza 75 729 eiro.

Kompānija "Ķeguma stars" ir reģistrēta 1994. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2,727 miljoni eiro. Uzņēmums pilnībā pieder Ogres novada pašvaldībai.

