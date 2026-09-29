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Otrdiena, 29.09.2026 15:58
Mihails, Miķelis, Miks, Mikus
Otrdiena, 29. septembris, 2026 12:04

FOTO: Ķegumā uzstādīti jauni objekti, kurus ir teju neiespējami nepamanīt

OgreNet
FOTO: Ķegumā uzstādīti jauni objekti, kurus ir teju neiespējami nepamanīt
Foto: Ķeguma Tautas nams
Otrdiena, 29. septembris, 2026 12:04

FOTO: Ķegumā uzstādīti jauni objekti, kurus ir teju neiespējami nepamanīt

OgreNet

Ķegumā uzstādīti vairāki mūsdienīgi informācijas stendi, kas tagad sniedz iespēju iedzīvotājiem un viesiem ērtāk iepazīties ar aktuālajiem notikumiem, tūrisma iespējām un noderīgu informāciju par pilsētu un tās apkārtni.


Projekts, kā teikts Ķeguma Tautas nama sociālo tīklu ierakstā, realizēts pēc Ķeguma pilsētas pensionāru biedrības iniciatīvas projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā 2026” ietvaros. 

Jaunie stendi izvietoti piecās stratēģiski nozīmīgās un iedzīvotāju iecienītās pilsētas vietās:

  • pie ambulances (Komunālā iela 5);
  • uz veloceliņa, iebraucot Ķegumā no Ogres puses;
  • pie Ķeguma biznesa parka (Celtnieku iela 1);
  • Ozolu ielas autostāvvietā;
  • uz veloceliņa, iebraucot Ķegumā no Lielvārdes puses.

Liela pateicība tiek izteikta vietējam metālmāksliniekam par izpildījumu.

FOTO: Ķegumā uzstādīti jauni objekti, kurus ir teju neiespējami nepamanīt Foto: Ķeguma Tautas nams
FOTO: Ķegumā uzstādīti jauni objekti, kurus ir teju neiespējami nepamanīt Foto: Ķeguma Tautas nams
FOTO: Ķegumā uzstādīti jauni objekti, kurus ir teju neiespējami nepamanīt Foto: Ķeguma Tautas nams
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