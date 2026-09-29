FOTO: Ķegumā uzstādīti jauni objekti, kurus ir teju neiespējami nepamanīt

Projekts, kā teikts Ķeguma Tautas nama sociālo tīklu ierakstā, realizēts pēc Ķeguma pilsētas pensionāru biedrības iniciatīvas projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā 2026” ietvaros.
Jaunie stendi izvietoti piecās stratēģiski nozīmīgās un iedzīvotāju iecienītās pilsētas vietās:
- pie ambulances (Komunālā iela 5);
- uz veloceliņa, iebraucot Ķegumā no Ogres puses;
- pie Ķeguma biznesa parka (Celtnieku iela 1);
- Ozolu ielas autostāvvietā;
- uz veloceliņa, iebraucot Ķegumā no Lielvārdes puses.
Liela pateicība tiek izteikta vietējam metālmāksliniekam par izpildījumu.