Ķegumā uzstādīti jauni vides elementi
Ķeguma pilsētā, pie jaunās skatu terases Smilšu ielā 8, Ķegumā, ir uzstādīti jauni un papildinoši vides elementi.

Pie foto soliņa ir uzstādīts jauns stacionārs foto statīvs. Ikviens, dodoties pastaigāties, var piestāt Daugavas skatu terasē, atpūsties, tvert mirkļus, iegriezt soliņu kā karuseli un iemūžināt tā panorāmu skaistos individuālos kadros, jo ievietojot savu mobilo ierīci un noregulējot to foto statīvā, fotoattēls taps gatavs pāris sekunžu laikā.

Turpat līdzās foto soliņam ir uzstādīts jauns, izzinošs un informatīvi vizuālizēts stends. Tajā ir attēlota un apskatāma kādreiz uz Ķeguma HES izveidoto tilta arku konstrukcijas vizualizācija. Skatoties uz stendu vairs nav jāiztēlojas, kā tas būtu, ja uz tilta vēl atrastos šīs arkas, jo tās var aplūkot gandrīz kā dzīvē. Līdzās stendam izvietota arī maza informatīva planšete, kurā atspoguļota tilta arku konstrukcijas vēstures fakti.

Turpmāk šie vides elementi priecēs vietējos iedzīvotājus un viesus kā jauni un unikāli tūrisma apskates objekti Ķeguma novadā. Sakām lielu paldies AS “Latvenergo” koncerna Enerģētikas muzeja vadībai un Harijam Jaunzemam par sadarbību un atbalstu, kas palīdzēja šī projekta tapšanā, kā arī Andrim Grīslim (SIA Graphical) un metālmāksliniekam Aigaram Caunītim (SIA MadAiss) par izaicinājumu īstenot šos projektus dzīvē.


Informāciju sagatavoja Ieva Vējone, Projektu vadītāja ar specialiazāciju uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībā

