Turpmāk laboratoriski uz ĀCM būs jāizmeklē mežacūkas, kuras nomedītas arī Aizkraukles novada Sērenes pagastā.
Savukārt uz ĀCM turpmāk vairs nebūs obligāti jāizmeklē mežacūkas, kuras nomedītas Bauskas novada Brunavas pagastā, Cēsu novada Līgatnē, Krāslavas novada Dagdas pagastā un Konstantinovas pagastā, Ogres novada Ķegumā, kā arī Siguldas novada Siguldas pagastā.
Tādējādi nomedītās mežacūkas obligāti ir jāizmeklē 30 novadu un sešu valstspilsētu teritorijās.
ĀCM šogad Latvijā ir konstatēts 238 mežacūkām 18 novadu 67 pagastos.
Savukārt kopš 2014. gada jūnija, kad Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts ĀCM, vīruss konstatēts kopumā 11 449 mežacūkām, tostarp 2014. gadā Latvijā ĀCM tika konstatēts 217 mežacūkām, 2015. gadā - 1048, 2016. gadā - 1146, 2017. gadā - 1431, 2018. gadā - 905, 2019. gadā - 430, 2020. gadā - 377, 2021. gadā - 448, 2022. gadā - 1274 mežacūkām, 2023. gadā - 1002 mežacūkām, 2024. gadā - 1433 mežacūkām, bet 2025. gadā - 1500 mežacūkām.
Šogad Latvijā reģistrēts arī viens ĀCM uzliesmojums mājas cūku novietnē - ĀCM uzliesmojums konstatēts SIA "Vaiņodes bekons" cūku novietnē ar 22 262 mājas cūkām Dienvidkurzemes novada Vaiņodes pagastā.
ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014. gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. ĀCM Ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.
