Ķeguma vidusskolā mācības klātienē varētu atsākties no 1.marta
Lai gan epidemioloģiskā situācija ļāva to izdarīt jau šonedēļ, Ķeguma komercnovirziena vidusskolā mācības klātienē pirmajām klasēm atsāksies no 1.marta, aģentūrai LETA atzina skolas direktors Vladimirs Samohins.
Direktors uzsvēra, ka nedrīkst pieņemt pārsteidzīgus lēmumus, riskējot ar skolas darbiniekiem un novada iedzīvotājiem.
Daudzi bērni esot no kaimiņu novadiem, skolā ir vairāki skolotāji, kuri ir riska grupā, turklāt deviņi skolotāji ir no kaimiņu novadiem, kur ir sliktāka epidemioloģiskā situācija.
Viņš kritizēja valdības darbu, pēdējā brīdī pieņemot šādus lēmumus un "mētājoties ar atšķirīgiem lēmumiem no dienas uz dienu".
Trešdien Ķeguma novada dome plāno lemt par skolas atvēršanu no 1.marta. Līdz skolas atvēršanai būs veikti Covid-19 testi skolotājiem.
Direktors uzsvēra, ka skola ir gatava uzsākt mācības klātienē 1. - 4. klasēm, bet tas ir jādara izsvērti un pārdomāti.
Kā ziņots, šodien klātienes mācības 1.-4.klašu skolēniem bija plānots atsākt 22 pašvaldībās, kas atbilstoši valstī noteiktajiem kritērijiem uzskatāmas par epidemioloģiski drošākām.