Prasības kandidātam:
-sākumskolas skolotāja kvalifikācija;
-teicamas saskarsmes un sadarbības spējas, kā arī vēlme sadarboties kopīgu mērķu sasniegšanai.
Piedāvājam:
-2021./2022. mācību gadā darbs ar 1. klases skolēniem;
-iespēju profesionāli pilnveidoties un augt mērķtiecīgā kolektīvā;
-sociālās garantijas (veselības apdrošināšana, atvaļinājuma pabalsts u.c.).
Pieteikšanās:
CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz skolas direktora e-pasta adresi līdz 31. maijam. Papildu jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni +371 26365722.
Otrdiena, 30. marts, 2021 15:45
Ķeipenes pamatskola aicina darbā sākumskolas skolotāju.