Ceturtdiena, 09.10.2025 15:37
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:37
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 17. maijs, 2021 18:12

Ķeipenes pamatskola aicina darbā ķīmijas un bioloģijas skolotāju

ogresnovads.lv
Ķeipenes pamatskola aicina darbā ķīmijas un bioloģijas skolotāju
Pirmdiena, 17. maijs, 2021 18:12

Ķeipenes pamatskola aicina darbā ķīmijas un bioloģijas skolotāju

ogresnovads.lv

Ķeipenes pamatskola aicina darbā ķīmijas un bioloģijas skolotāju nākamajam mācību gadam.Piedāvājam daļējas slodzes darbu.

Ķeipenes pamatskola aicina darbā ķīmijas un bioloģijas skolotāju nākamajam mācību gadam.
Piedāvājam daļējas slodzes darbu.
Kandidātam jābūt tiesībām mācīt ķīmiju, bioloģiju. Atsevišķos gadījumos pieļaujams, ka skolotāja darbu veic pēdējo augstskolas kursu students.
Kandidātam jābūt mērķtiecīgam, atbildīgam un ar labām sadarbības spējām. Iepriekšēja darba pieredze skolā tiks uzskatīta par priekšrocību.
Skola piedāvā darbu uz nenoteiktu laiku, iekļaujot sociālās garantijas – veselības apdrošināšanu, atvaļinājuma pabalstu u.c.


Amata pretendentam lūdzu rakstīt uz e-pastu: , nosūtot CV un motivācijas vēstuli.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar skolas direktoru pa e-pastu vai tālruni +371 26365722.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?