Ķeipenes pamatskola aicina darbā ķīmijas un bioloģijas skolotāju nākamajam mācību gadam.
Piedāvājam daļējas slodzes darbu.
Kandidātam jābūt tiesībām mācīt ķīmiju, bioloģiju. Atsevišķos gadījumos pieļaujams, ka skolotāja darbu veic pēdējo augstskolas kursu students.
Kandidātam jābūt mērķtiecīgam, atbildīgam un ar labām sadarbības spējām. Iepriekšēja darba pieredze skolā tiks uzskatīta par priekšrocību.
Skola piedāvā darbu uz nenoteiktu laiku, iekļaujot sociālās garantijas – veselības apdrošināšanu, atvaļinājuma pabalstu u.c.
Amata pretendentam lūdzu rakstīt uz e-pastu: , nosūtot CV un motivācijas vēstuli.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar skolas direktoru pa e-pastu vai tālruni +371 26365722.