Kandidātam jābūt mērķtiecīgam, atbildīgam un ar labām sadarbības spējām. Iepriekšēja darba pieredze skolā tiks uzskatīta par priekšrocību.
Skola piedāvā darbu uz nenoteiktu laiku, iekļaujot sociālās garantijas – veselības apdrošināšanu, atvaļinājuma pabalstu u.c.
Amata pretendentam lūdzu rakstīt uz e-pastu: , nosūtot savu CV.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties pa tālruni +371 2636 5722.
Informāciju sagatavoja Ķeipenes pamatskola
Ķeipenes pamatskola aicina darbā krievu valodas skolotāju 2021./2022. mācību gadam. Kandidātam jābūt ar tiesībām mācīt krievu valodu. Atsevišķos gadījumos pieļaujams, ka skolotāja darbu veic pēdējo augstskolas kursu students.