Ceturtdiena, 09.10.2025 20:30
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:30
Elga, Elgars, Helga
Sestdiena, 5. jūnijs, 2021 08:58

Ķeipenes pamatskola aicina darbā krievu valodas skolotāju

ogresnovads.lv
Ķeipenes pamatskola aicina darbā krievu valodas skolotāju
Sestdiena, 5. jūnijs, 2021 08:58

Ķeipenes pamatskola aicina darbā krievu valodas skolotāju

ogresnovads.lv

Ķeipenes pamatskola aicina darbā krievu valodas skolotāju 2021./2022. mācību gadam. Kandidātam jābūt ar tiesībām mācīt krievu valodu. Atsevišķos gadījumos pieļaujams, ka skolotāja darbu veic pēdējo augstskolas kursu students.

Kandidātam jābūt mērķtiecīgam, atbildīgam un ar labām sadarbības spējām. Iepriekšēja darba pieredze skolā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Skola piedāvā darbu uz nenoteiktu laiku, iekļaujot sociālās garantijas – veselības apdrošināšanu, atvaļinājuma pabalstu u.c.

Amata pretendentam lūdzu rakstīt uz e-pastu: , nosūtot savu CV.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties pa tālruni +371 2636 5722.

Informāciju sagatavoja Ķeipenes pamatskola

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?