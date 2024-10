Ķeipenietis, kurš vairāku gadu garumā internetā biedēja sievietes ādas jakās, aizturēts par terorisma slavināšanu

Jau 2017. gadā mediji un sabiedrība izrādīja satraukumu par vīrieša atklātību, un Valsts policija viņu izsauca uz pārrunām, tomēr šis solis izrādījās neefektīvs. Ar laiku viņa uzvedība kļuva arvien uzstājīgāka, un 2021. gadā viņš sāka publiskot video, kuros jau bija redzamas aktīvas darbības pret sievietēm. Šie video un vīrieša publiskā uzvedība radīja bailes un apdraudējuma sajūtu, īpaši tām mātēm, kuru meitām garderobē bija ādas jakas. Viņš dalījies ar video, kurā redzams, kā viņš šļircē ieliktu spermu un pūš virsū meitenēm ādas jakās.

Pēdējā laikā vīrietis kļuva vēl drosmīgāks, vietnē "X" publicējot pornogrāfiska rakstura saturu un izaicinošus ierakstus. Viņš dalījās ar ierakstiem, kuros atklāja, ka sabiedriskajā transportā sēžas blakus meitenēm, kurām ir ādas jakas un uzsvēra, ka katrai no viņām ir jāļauj viņam ādas jaka paglāstīt. Ja viņas to nedara, tas viņu sadusmo arvien vairāk. Neraugoties uz atkārtotām sūdzībām no sabiedrības puses, Valsts policija turpināja atturēties no rīcības. Līdz ar to vīrieša aktivitātes internetā un viņa pretrunīgie ieraksti palika neskarti.

"4.studija" devās uz Ķeipeni, lai noskaidrotu vairāk par šo vīrieti. Ķeipenes iedzīvotāji zināja, par kuru vīrieti ir runa, un raksturoja viņu kā klusu un mierīgu iedzīvotāju bez kaitīgiem ieradumiem. Viens no kaimiņiem atklāja, ka viņš ir aizturēts, tomēr ne jau ādas jaku dēļ.

Aizturēšana beidzot notika, kad VDD monitorējot interneta saturu, konstatēja, ka vīrietis sociālajā tīklā "X" slavinājis teroristiskās organizācijas, tostarp "Al-Qaeda", un izrādījis atbalstu Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam. VDD šo personu aizturēja nevis par seksuālu uzmākšanos, bet gan par Krimināllikuma 79.6. pantā minēto terorisma attaisnošanu un slavināšanu.

Lai arī Valsts policija atturējās sniegt plašāku informāciju par to, vai vīrietis bija viņu redzeslokā saistībā ar uzmākšanos, VDD norādīja, ka pret viņu ir sākts kriminālprocess, un viņam piemērots apcietinājums. VDD turpinās izmeklēšanu, un šobrīd plašāki komentāri netiek sniegti.

