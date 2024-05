Ķeriet taimiņu aiz astes! Brišus, zem ledus vai no laivas... (1.daļa)

Ko mēs zinām par taimiņu?

Taimiņa ķermenis ir slaids, segts ar zvīņām, starp muguras un astes spuru tam ir neliela taukspura. Mugura zilgani pelēka, ķermeņa sāni un vēders sudrabaini balti ar melniem plankumiem virs un zem sānu līnijas. Taimiņš nekad nesasniedz tik lielus izmērus kā lasis, parasti tie ir 2–3 kilogramus smagi, lielākie eksemplāri, kas manīti Latvijas piekrastes ūdeņos, – ap 10 kilogramiem.

Taimiņi nārsto upēs no oktobra līdz decembrim. Galvenās nārsta vietas ir Salacas, Gaujas, Irbes, Ventas, Sakas un Bārtas baseinos. Atšķirībā no laša nārsto galvenokārt upju pietekās, arī Rīgas jūras līcī un Baltijas jūrā ietekošajās mazajās upēs – Svētupē, Vitrupē, Aģē un citviet. Nārstam izmanto upju straujteču posmus ar oļainu gultni. Ikrus ierok upes gultnē, kur tie atrodas līdz mazuļu izšķilšanās laikam. Tas notiek aprīlī, un pēc trim četrām nedēļām tie sāk aktīvi baroties. Vasaras beigās mazuļi sasniedz vien 6–9 centimetru garumu. Pēc ārējā izskata taimiņu mazuļi ir līdzīgi strauta foreļu mazuļiem – to ķermenis ir klāts ar melniem un oranžiem punktiņiem, taukspura iekrāsojusies oranža.