Klāt meteoroloģiskais rudens

Lai gan 9. septembrī gaiss sakarsa līdz +27 grādiem, kopš 10. septembra diennakts vidējā gaisa temperatūra valstī ir zemāka par +15 grādiem. Meteoroloģiskais rudens iestājas, ja diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz piecas dienas pēc kārtas ir zemāka par +15 grādiem, un tā sākums ir pirmā no šīm dienām.
Sagaidāms, ka pirmdiena kļūs par piekto dienu pēc kārtas ar diennakts vidējo gaisa temperatūru zem +15 grādiem. Ja tomēr diennakts vidējā gaisa temperatūra pirmdien sasniegs +15 grādus, par nākamo iespējamo meteoroloģiskā rudens sākuma datumu kļūs 15. septembris.
Vidējais datums, kurā Latvijā sākas meteoroloģiskais rudens, normas periodā jeb 1991.-2020. gadā ir 31. augusts.
Pērn meteoroloģiskā rudens iestāšanās kritērijs tika sasniegts neparasti agri - no 20. līdz 28. augustam diennakts vidējā gaisa temperatūra valstī bija zemāka par +15 grādiem.
Savukārt 2023. gadā tika pārspēts vēlākā meteoroloģiskā rudens sākuma rekords - tas iestājās tikai 4. oktobrī.
Gadalaikus iedala dažādi. Kalendārais rudens katru gadu sākas 1. septembrī un noslēdzas 30. novembrī. Astronomiskais rudens iestāsies 23. septembrī un noslēgsies 21. decembrī, kad būs ziemas saulgrieži.
Savukārt solārais rudens sākās jau 6. augustā, beidzoties gada gaišākajam ceturksnim. Gada tumšākie trīs mēneši jeb solārā ziema būs periods no 6. novembra līdz 4. februārim.
Saskaņā ar Eiropas Savienības programmas "Copernicus" datiem El Nino dēļ šoruden un ziemā Eiropā kopumā gaidāms silts un mitrs laiks, ar paaugstinātu plūdu un vētru risku. Tomēr jaunākā informācija no Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra liecina, ka Baltijas reģionā oktobris un novembris varētu būt sausāks un vēsāks nekā tika prognozēts iepriekš.