Iepriekšējā nedēļā "drošās skolas" principam atbilda 22 novadi - Alojas, Alsungas, Apes, Dagdas, Durbes, Ērgļu, Kuldīgas, Ķeguma, Lubānas, Mālpils, Mērsraga, Naukšēnu, Neretas, Pāvilostas, Pļaviņu, Rūjienas, Salacgrīvas, Siguldas, Skrīveru, Tērvetes, Vecumnieku un Zilupes novadi.
Savukārt pirmajā nedēļā, kad 1.-4.klases atsāka klātienes mācības epidemioloģiski drošajās pašvaldībās, startēja 25 novadi.
Kā ziņots, ministri konceptuāli vienojās, ka SPKC būs tiesīgs lemt par klātienes mācības atļaušanu 1.-4.klasei, ja pašvaldībā divu nedēļu saslimstības rādītājs nepārsniegs 220 slieksni uz 100 000 iedzīvotājiem un nebūs novērots straujš Covid-19 saslimstības pieaugums.
Iepriekš valdībā noteica, ka pašvaldībās klātienes mācības 1.-4.klasei var rīkot, ja pašvaldības 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs nepārsniedz 200 slieksni uz 100 000 iedzīvotājiem. Taču iepriekšējā valdības diskusijā ministri vienojās, ka pašvaldību 14 dienu kumulatīvajā rādītājā ir pieļaujama neliela nobīde.
Taču, ja SPKC epidemioloģiski drošajā pašvaldībā novēros strauju saslimstības pieaugumu, SPKC būs tiesīgs pašvaldībai noteikt klātienes mācību apturēšanu mazajām klasītēm līdz brīdim, kad situācija atkal būs atbilstoša "drošās skolas" principam.
Vērtējot pašvaldību saslimstības rādītājus, turpmāk SPKC ņems vērā arī tādus papildu faktorus kā uzliesmojums vienā kolektīvā un vai tas var būtiski ietekmēt saslimstības rādītāju kopumā nelielā administratīvajā teritorijā. Vai pašvaldībā kopumā iedzīvotājiem ir veikts pietiekams testēšanas apjoms, lai nodrošinātu saslimstības datu objektivitāti. Tāpat SPKC klātienes mācības ļaus rīkot, ja pašvaldībā nav jauno Covid-19 izraisītāja paveidu klātbūtne, kā arī pašvaldības saslimstības rādītājs neietekmē Covid-19 uzliesmojums slēgtā kolektīvā.
Lai nodrošinātu, ka SPKC publicētā informācija kļūst publiski ticami un saistoši Latvijas iedzīvotājiem, tiek noteikts, ka oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē to pilsētu vai novadu sarakstu, kur, atbilstoši SPKC tīmekļvietnē trešdienā publicētajai informācijai, 14 dienu kumulatīvās saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai rīkotu klātienes mācības 1.-4. klasē.
LETA jau ziņoja, ka no 22.februāra klātienes mācības 1.-4.klašu skolēniem atsāktas pašvaldībās, kas atbilstoši valstī noteiktajiem kritērijiem uzskatāmas par epidemioloģiski drošākām. Tomēr, pašām izvērtējot epidemioloģisko situāciju novadā un apkārtējās pašvaldībās, pašvaldības klātienes mācības 1.-4.klašu skolēniem vienā vai vairākās skolās var arī neatsākt.