Ko bērniem jautās par seksuālo veselību, būs par vienu policistu mazāk, tuvinieki meklē aculieciniekus- nedēļas notikumi

Valsts izglītības satura centrs (VISC) ziņu portālam “Ogrenet” apstiprina, ka monitoringa darbā būs jautājumi par šo tēmu, taču nekādu “pārsteigumu” tajā nebūšot. Uzdevumi, kas tajā tiks iekļauti, būs saistīti ar tēmām, ko bērni mācību procesā jau iepriekš apguvuši, tāpēc satraukumam neesot nekāda pamata.

Detalizētu jautājumu izklāstu viņiem sniegt nav atļauts. Viņi uzsvēra, ka monitoringa darbs pēc tam būs apskatāms VISC mājaslapā, kur tiek publicēti visu iepriekšējo valsts pārbaudes darbu un eksāmenu uzdevumi. Vecākiem būs iespēja ar monitoringa darba uzdevumiem iepazīties personīgi, lai kliedētu bažas un neskaidrības, kas radušās.

“Ogrenet ”turpinās sekot līdzi šim tematam, līdz ko būs publicēti monitoringa darba uzdevumi, apvaicājot speciālistus par to piemērotību un atbilstību bērnu vecumam.

Nikolajs Puzikovs par bargo tiesas spriedumu: "Tas nozīmē, ka būs par vienu policistu mazāk..."

"14. oktobrī Liepājā Liepājas apgabaltiesa skatīja manu krimināllietu, par ko esmu apsūdzēts pēc Krimināllikuma 329. panta par neizpaužamu ziņu izpaušanu, kas nav saistīts ar valsts noslēpumu, proti, 2021.gada 22.novembrī esmu informējis un izpaudis faktu, ka Denisu Stepanovu meklē policija un viņš ir meklēšanā. Šo notikumu sakarā man ir radušās pārdomas par mūsu tiesu sistēmu un to, kāpēc dzīvojot Latvijā, es nevaru paļauties, ka tiesa būs taisnīga un objektīva," ar ierakstu sociālo tīklu platformā "Facebook" dalījies Ogres dziedošais policists Nikolajs Puzikovs.

Viņš turpina: "Sākšu ar to, ka Esmu Valsts policijas darbinieks jau 16 gadus, esmu strādājis Valsts policijā, un tā ir mana pamatnodarbošanās. Uzsākot dienestu, es biju vienmēr iestājies par taisnību un tas bija arī mans mērķis – aizsargāt savu ģimeni, Lavijas iedzīvotāju intereses. Vēlējos apkarot noziedzību, padarīt labāku šo valsti un vidi, kurā mēs dzīvojam. Ikdienas darbā esmu piedzīvojis dažāda veida notikumus, un pa šo laiku esmu sapratis, ka, strādājot kā policijas darbiniekam, kas ir saistīts ar zināmu atrašanos absolūtā varas pozīcijā pret visām citām fiziskām personām, nenozīmē, ka man ir dota imunitāte vai kaut kādas pārdabiskas spējas, gluži pretēji tā ir ārkārtīgi liela atbildība, kur jebkura kļūda var maksāt dārgi. Par to esmu pārliecinājies, un sabiedrības reakcija ir asa un negatīva arī tad, ja pildu godprātīgi savu policista darbu. Esmu tiešām redzējis, piedzīvojis daudz, un esmu rūpīgi cītīgi kalpojis savai valstij, iedzīvotājiem, un ar saviem darbiem centos pozitīvi ietekmēju Policijas tēlu.

Manuprāt, tas galvenais pienesums ir bijis, ka varu, strādāt, kalpot sabiedrībai, cilvēkiem un darīt labu, un caur savu mūziku es pierādīju, ka policijā strādā talantīgi, draudzīgi, pozitīvi policisti, kas var iedvesmot darīt tikai labu un arī būt likumpaklausīgi, un mudināju nākt strādāt policijā. Pa šiem gadiem mani tautā ir nosaukuši par “dziedošo policistu”. Arī pati Valsts policija ir atzinusi, ka “Nikolajs Puzikovs sabiedrībā ir plaši atpazīstams kā “Dziedošais policists” un šo statusu Nikolajs Puzikovs uztur, līdz ar to sabiedrībai jebkura rīcība tiek saistīta ar Valsts policiju un tās tēlu"., tā par spriedumu sociālajos tīklos rakstīja Nikolajs Puzikovs.

Tuvinieki meklē aculieciniekus traģiskajam negadījumam Ogrē

Ogres centrā ceļu satiksmes negadījumā tika notriekta sieviete, kura drīz vien slimnīcā nomira. Viņas tuvinieki un policija meklē notikuma lieciniekus, lai noskaidrotu sadursmes apstākļus.

Par to, ka viņas māsa iekļuvusi avārijā, Zinaīda uzzinājusi tikai nākamajā dienā. Agri no rīta viņa saņēmusi zvanu no slimnīcas ar ziņu, ka avārijā gūtās traumas izrādījušās pārāk nopietnas un 71 gadu vecā Leontīne mirusi.

Sieviete notriekta 9. oktobrī ap pulksten vieniem dienā Mālkalnes ielā, iepretim veikalam un spēļu automātu zālei. Leontīne saņēma pensiju un devās pie bankomāta, lai izņemtu naudu. "Viņa šķērsoja ceļu dažus metrus pirms gājēju pārejas. Pēc aculiecinieku teiktā, vadītājs braucis lielā ātrumā. Uzskatu, ka viņam jāsaņem visbargākais sods," asarām acīs stāsta bojāgājušās māsa Zinaīda.

"Šādi slepkavas nedrīkst braukt pa ielām. Šajā vietā varēja būt bērns, suns vai jebkurš, un viņi tiktu notriekti. Bet šoreiz tā bija mana māsa. Viņš atņēma dzīvību manai vienīgajai māsai. Uzskatu, ka šādam cilvēkam nevajadzētu nesodīti staigāt pa pasauli. Jā, viņa negāja pa pāreju, bet nedaudz pirms tās, bet tas neko nemaina. Ja viņš pa šo ielu brauca lielā ātrumā, tas ir pilsētas centrs, te jābūt uzmanīgam. Jebkurā brīdī uz ceļa var izskriet bērns. Domāju, ka visi, kas mani dzird, mani atbalstīs. Šādi cilvēki ir jāsoda," uzskata Zinaīda.

Vairāki avārijas aculiecinieki jau sazinājušies ar ģimeni un ir gatavi sniegt liecības policijai, tomēr jebkādi videomateriāli vai aculiecinieku liecības paliek svarīgas. Lūgums sazināties ar Zinaīdu pa tālruni 29335904, ja esat kļuvis par traģiskas sadursmes liecinieku, vai zvanīt Valsts policijai pa tālruņa numuriem 67086683 vai 110, ja jums ir noderīga informācija par negadījumu.