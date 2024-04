Kokapstrādes nozares diena Ogrē

Reģistrējies pasākumam šeit (līdz 11.05.): https://magneticinkubatori.typeform.com/to/PJvqwWX1





Pilna programma:





9:30 Ierašanās, rīta kafija



10:00 LIAA eksporta aktualitātes Kokapstrādes nozarē /Kaspars Abiks, LIAA eksporta veicināšanas nodaļas vadītājs/



10:30 - Meistarklase "Pārdot veiksmīgi runājot", Stāstniecības formulas produktu pārdošanai /Kristaps Pētersons, starptautiskās prezentāciju ģildes (ASV) direktoru padomes loceklis un pieredzējis prezentāciju meistars ar klientiem vairāk nekā 17 valstīs/



12:00 Kopīgas pusdienas



13:30 Amazon platformas apmācības /Aivis Veļķeris, Amazon miniAkseleratora lektors/



15:30 AS Latvijas Finieris aktivitātes un jaunie produkti /Kaspars Pudists, AS "Riga Wood Baltic", Mazumtirdzniecības daļas vadītājs/



16:30 - Sakārtota un konsekventa uzņēmuma vizuālā identitāte uzņēmuma atpazīstamībai /Laura Sproģe, Rūta Gredzena, SIA Digital Muffin/



17:15 - Viesis no Kokapstrādes lieluzņēmuma ar pieredzes stāstu /Tiks precizēts/



18:00 - Kafijas pauze, diskusijas, neformalā tīklošanās



Visas dienas garumā kokapstrādes dalībnieku tirdziņš / izstāde pļaviņā pie Ogres biznesa inkubatora





