Ņemot vērā, valstī noteiktos ierobežojumus, pasākums šogad nenotika, tomēr, lai godinātu vairāk kā 40 novada iedzīvotājus, Ķeguma, Tomes, Birzgales un Rembates represētajiem tika aizvestas nelielas piemiņas dāvaniņas.
Šogad Birzgalē, tāpat kā Tomē, uzstādīta piemiņas plāksne. Pie plāksnes Komunistiskā genocīda upuru piemiņai, Birzgales pagasta pārvaldes vadītāja Solvita Pikaļeva un tautas nama vadītāja Mudīte Janovska-Spriņģe nolika ziedus.
Represijas, kas skāra gandrīz visus Latvijas iedzīvotājus, ir atstājušas dziļas rētas, bet latviešu tauta spēj pārdzīvot visas vētras, spītējot saltajam vējam un, pierādot savas tautas spēku un cilvēka gribu.
Pieminot izsūtīšanu piedzīvojušos, esam kopā ar Jums domās, atmiņās un pārdomās.
