Piektdiena, 26. marts, 2021 10:55

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena Ķeguma novadā

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena Ķeguma novadā
25. martā karogus rotā melnās sēru lentes, pie piemiņas akmens klusi dus ziedu pulks, un pie plāksnēm rāmi deg sveču ugunis.
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā Ķeguma novada pašvaldības pārstāvji, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, devās pie novada iedzīvotājiem, kuri piedzīvoja izsūtīšanas.

Ņemot vērā, valstī noteiktos ierobežojumus, pasākums šogad nenotika, tomēr, lai godinātu vairāk kā 40 novada iedzīvotājus, Ķeguma, Tomes, Birzgales un Rembates represētajiem tika aizvestas nelielas piemiņas dāvaniņas.

Šogad Birzgalē, tāpat kā Tomē, uzstādīta piemiņas plāksne. Pie plāksnes Komunistiskā genocīda upuru piemiņai, Birzgales pagasta pārvaldes vadītāja Solvita Pikaļeva un tautas nama vadītāja Mudīte Janovska-Spriņģe nolika ziedus.

Represijas, kas skāra gandrīz visus Latvijas iedzīvotājus, ir atstājušas dziļas rētas, bet latviešu tauta spēj pārdzīvot visas vētras, spītējot saltajam vējam un, pierādot savas tautas spēku un cilvēka gribu.

Pieminot izsūtīšanu piedzīvojušos, esam kopā ar Jums domās, atmiņās un pārdomās.

