Piektdiena, 25. marts, 2022 12:15

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena Ogres novadā 25. un 26.martā

25. marts Latvijā ir sēru diena. Pieminam 1949. gada marta deportācijas un komunistiskā genocīda upurus, kad uz Krievijas ziemeļu apgabaliem tika izsūtīti vairāk nekā 44 tūkstoši nevainīgu cilvēku, no kuriem daudzi dzimtajā zemē vairs neatgriezās. Aicinām iedzīvotājus nolikt ziedus un iedegt sveces, pieminot komunistiskā genocīda upurus.

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumi 25. un 26. martā Ogres novadā:

25.martā

25. martā Suntažos pie represēto pieminekļa “Svešumā dzītajiem” un Mazozolos pie Piemiņas akmens ikviens aicināts aizdegt svecīti un pabūt mirkli klusumā, pieminot deportācijās cietušos.

25. martā plkst. 10.00 Lēdmanē piemiņas brīdis pie komunistiskā genocīda upuru Piemiņas akmens.

25. martā plkst. 11.00 Tīnūžos ziedu nolikšana pie Piemiņas akmens.

25. martā plkst.13.00 Meņģelē pie Piemiņas akmens godināsim komunistiskā genocīda upuru piemiņu, kuru dzīvības izdzisa tur – tālumā.

25. martā plkst. 13.30 piemiņas brīdis represiju upuru Piemiņas vietā pie Taurupes pamatskolas.

25. martā plkst. 15.00 Madlienā piemiņas brīdis pie Pirmajā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru pieminekļa.

25. martā plkst. 18.00 Ogrē piemiņas brīdis represēto Piemiņas vietā Meža prospektā 2b.

26. martā

26. martā plkst.12.00 Tomē piemiņas brīdis pie represēto piemiņas plāksnes (muzeja).

26. martā plkst.12.00 Rembatē ziedu nolikšana un svecīšu aizdegšana represēto piemiņas vietā, aiz bijušās Rembates pamatskolas.

26. martā plkst. 12.00 ziedu nolikšana un svecīšu iedegšana pie piemiņas plāksnes Birzgales muzeja teritorijā Parka ielā.

