Konceptuāli atbalsta būtisku izdienas pensiju saņēmēju loka sašaurināšanu, pensijas apjoma un stāža koriģēšanu

No izdienas pensiju profesiju loka plānots izslēgt prokurorus, tiesnešus (paredzot speciālo pensiju), diplomātus, baleta māksliniekus, leļļu teātra aktierus, cirka māksliniekus, kora māksliniekus, orķestra māksliniekus, solistus vokālistus, teātra aktierus (paredzot atbalstu pārkvalifikācijai citā profesijā), kā arī visus amatus un profesijas, kurās personas darba (dienesta) pienākumu izpilde nav saistīta ar regulāru veselības un dzīvības apdraudējumu, tai skaitā atbalsta funkciju veicējus, paredz VK priekšlikums. Tas būs saistoši tikai tām personām, kuras konkrētajā profesijā sāks strādāt pēc 2026.gada beigām.
Tai pat laikā Valsts kancelejas izstrādātais piedāvājums paredz izdienas profesijās nodarbinātajām personām, kuras 2027.gada 1.janvārī jau atrodas dienestā vai darba attiecībās (izņemot personas, kuras 2027.gada 1.janvārī būs ieguvušas tiesības uz izdienas pensiju), pakāpeniski palielināt izdienas pensijas saņemšanai nepieciešamo minimālo vecumu un darba stāžu.
Tāpat piedāvājums paredz no pensijas aprēķina izslēgt pēdējos divus mēnešus. Šāda kārtība patlaban noteikta, aprēķinot dažādus pabalstus.
Savukārt personām, kuras līdz 2027.gada 1.janvārim būs uzkrājušas izdienas stāžu, kas mazāks par desmit gadiem, papildus iepriekš minētajām izmaiņām tiks grozīta izdienas pensijas aprēķina formula, paredzot, ka izdienas pensija tiek aprēķināta, ievērojot saņemto darba samaksu 120 mēnešu periodā, kas beidzas divus mēnešus pirms darba atstāšanas.
Tāpat šīm personām izdienas pensijas minimālais un maksimālais apmērs tiks samazināts par 10 līdz 20 procentpunktiem, izlīdzinot starp dienestiem, tai skaitā par pieciem procentpunktiem, ja persona tiek atvaļināta vai atbrīvota no amata.
Tāpat tiem, kuri sāks strādāt pēc tam, kad izmaiņas būs stājušās spēkā, izdienas stāžā varēs iekļaut privātajā sektorā nostrādāto darba stāžu, bet ne vairāk kā 20% no kopējā izdienas stāža, bet izdienas pensija tiks maksāta līdz vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas brīdim. Pēc tam izdienas pensijas izmaksa tiks izbeigta, un persona saņems vecuma pensiju, kas aprēķināta vispārējā kārtībā no personas sociālās apdrošināšanas iemaksām.
Kā norādīts informatīvajā ziņojumā, ņemot vērā, ka izmaiņas izdienas pensiju sistēmā skar valsts ilgtermiņa saistības, kuras valsts ir uzņēmusies pret izdienas profesijās nodarbinātajiem, Valsts kancelejas izstrādātais piedāvājums īpašu uzmanību pievērš personu tiesiskajai paļāvībai. Līdz ar to ir paredzēts, ka atsevišķas izmaiņas skars izdienas profesijās nodarbinātos pakāpeniski, paredzot pārejas periodus atkarībā no nodarbināto grupām, to uzkrātā izdienas stāža un piedāvātajiem risinājumiem.
Valdība uzdeva Valsts kancelejai un nozaru ministrijām sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā izskatīšanai izmaiņām nepieciešamos tiesību aktu projektus likumprojekta "Par valsts budžetu 2026.gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028.gadam" pavadošo likumprojektu paketē. Gala vārdu par izmaiņām teiks Saeima.