PROGRAMMĀ
VAI VIEGLI BŪT JAUNAM
9.00 - 9.15 Dalībnieku reģistrācija
9.15 – 9.30 Atklāšana
-9.30 – 10.00 Mazāk runā, vairāk dari! Uzņēmējs Edgars Dimants
-10.00 – 10.30 Kal ragavas vasarā un ratus ziemā jeb kas jāzina par seksuālo veselību Sabiedrības veselības speciāliste Rita Kubuliņa
-10.30 – 11.30 Motivē sevi Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš
AKTĪVI UN LAIMĪGI VISU MŪŽU
-12.00 - 12.15 Dalībnieku reģistrācija
-12.15 – 12.30 Atklāšana
-12.30 – 13.00 Novecošanās process jeb indivīda attīstības trešais posms Prof. Dr. habil. med. Jānis Zaļkalns
-13.00 – 13.40 Radoša, aktīva un piepildīta dzīve visu mūžu Rakstniece Māra Svīre
-13.40 – 14.30 Prasme būt veselam un laimīgam Prof. Dr. habil. med. Anatolijs Danilāns
ROBEŽAS STARP DARBU UN PRIVĀTO DZĪVI
-15.00 - 15.15 Dalībnieku reģistrācija
-15.15 – 15.30 Atklāšana
-15.30 – 16.00 Kā nepazaudēt komandu attālinātā darbā? Tiek precizēts
-16.00 – 16.45 Stiprums ir sarunās Bērnu psihiatrs Gunārs Trimda
-16.45 – 17.30 Dzīvo savu dzīvi tagad Geštaltterapeite un aktrise Uva Segliņa
Dalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja reģistrēšanās ir obligāta. Interesenti ir aicināti reģistrēties, sūtot pieteikumu uz e-pastu
Konferencē drīkst piedalīties personas, kuras var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu kopā ar personas apliecinošu dokumentu.