Ceturtdiena, 09.10.2025 22:11
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:11
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 6. decembris, 2021 09:00

Konference "Labsajūta un veselība"

ogresnovads.lv
Konference "Labsajūta un veselība"
Pirmdiena, 6. decembris, 2021 09:00

Konference "Labsajūta un veselība"

ogresnovads.lv

2021. gada 9. decembrī, Ogres Centrālajā bibliotēkā notiks konference "Labsajūta un veselība"

PROGRAMMĀ

VAI VIEGLI BŪT JAUNAM

9.00 - 9.15 Dalībnieku reģistrācija

9.15 – 9.30 Atklāšana

-9.30 – 10.00 Mazāk runā, vairāk dari! Uzņēmējs Edgars Dimants

-10.00 – 10.30 Kal ragavas vasarā un ratus ziemā jeb kas jāzina par seksuālo veselību Sabiedrības veselības speciāliste Rita Kubuliņa

-10.30 – 11.30 Motivē sevi Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš

AKTĪVI UN LAIMĪGI VISU MŪŽU

-12.00 - 12.15 Dalībnieku reģistrācija

-12.15 – 12.30 Atklāšana

-12.30 – 13.00 Novecošanās process jeb indivīda attīstības trešais posms Prof. Dr. habil. med. Jānis Zaļkalns

-13.00 – 13.40 Radoša, aktīva un piepildīta dzīve visu mūžu Rakstniece Māra Svīre

-13.40 – 14.30 Prasme būt veselam un laimīgam Prof. Dr. habil. med. Anatolijs Danilāns

ROBEŽAS STARP DARBU UN PRIVĀTO DZĪVI

-15.00 - 15.15 Dalībnieku reģistrācija

-15.15 – 15.30 Atklāšana

-15.30 – 16.00 Kā nepazaudēt komandu attālinātā darbā? Tiek precizēts

-16.00 – 16.45 Stiprums ir sarunās Bērnu psihiatrs Gunārs Trimda

-16.45 – 17.30 Dzīvo savu dzīvi tagad Geštaltterapeite un aktrise Uva Segliņa

Dalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja reģistrēšanās ir obligāta. Interesenti ir aicināti reģistrēties, sūtot pieteikumu uz e-pastu 

Konferencē drīkst piedalīties personas, kuras var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu kopā ar personas apliecinošu dokumentu.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?