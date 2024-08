Konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2024” žūrija sāk ēku vērtēšanu klātienē

“Vasaras laikā konkursa žūrijas energoauditori rūpīgi izvērtējuši ikvienu iesniegto projektu. Šobrīd darbu turpinās pārējie žūrijas eksperti, vērtējot ēkās uzstādītās tehnoloģijas un sasniegtos energoefektivitātes rezultātus. Konkursa žūrijas vārdā paužu pateicību ikvienam projekta iesniedzējam par ieguldīto darbu ēku būvniecībā un atjaunošanā, kā arī par augstu energoefektivitātes rādītāju sasniegšanu,” secina I.Bērziņa.

Š.g. 16. augustā konkursa žūrija apsekos divas atjaunotas daudzdzīvokļu ēkas Valmierā (Smiltenes ielā 2a) un Valkā (Rīgas ielā 5), kā arī trīs publiskas ēkas - Ogres valsts ģimnāziju Ogrē, Kosmosa izziņas centru Cēsīs un VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” Strenčos.

Š.g. 21. augustā konkursa žūrija apsekos četras atjaunotas daudzdzīvokļu ēkas Rojā (Zvejnieku ielā 16), Saldū (Kalnsētas ielā 12), Piņķos (Rīgas ielā 9) un Rīgā (Bauskas ielā 53). Žūrija vērtēs arī Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra (Rīgā) energoefektivitāti.

Š.g. 23. augustā konkursa žūrija apsekos ēkas atjaunotas daudzdzīvokļu ēkas Rēzeknē (Dārzu ielā 43) un Rīgā (Dzelzavas ielā 80, Latgales ielā 237), kā arī divas daudzdzīvokļu ielas – jaunbūves Rīgā (Dravnieku ielā 1 un Dzelzavas iela 108).

Konkursam pieteikto ēku vērtēšanu klātienē žūrija noslēgs š.g. 30. augustā, aplūkojot jaunbūvi, daudzdzīvokļu ēku Mārupē (Lielā ielā 45), kā arī trīs atjaunotas daudzdzīvokļu ēkas Jelgavā (Katoļu ielā 9, Pasta ielā 34, Rīgas ielā 57). Žūrija vērtēs arī trīs publiskas ēkas - Babītes vidusskolas un Sporta kompleksu, Bauskas BJSS sporta halli, kā arī RIMI veikalu Ķekavā.

Papildu informācija par šīm ēkām un žūrijas darbu tiks publicēta konkursa mājaslapā www.energoefektivakaeka.lv

Par konkursu “Energoefektīvākā ēka Latvijā”

Jau 14. gadu Ekonomikas ministrijas kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros konkurss “Energoefektīvākā ēka Latvijā” tiek izsludināts ar mērķi veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes un ilgtspējas jomā, īstenojot energoefektīvu ēku būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu atmosfērā un veicinot sabiedrības izpratni par labbūtību, ēku siltumnoturību, telpu mikroklimatu, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

Pieteikumus konkursam „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2024” aicinājām iesniegt līdz š.g. 18. jūnijam . Šogad konkursā kopumā tika saņemti 43 ēku pieteikumi .Vasaras laikā konkursa žūrija izvērtējusi visus iesniegtos pieteikumus, kā arī pieņēmusi lēmumu par ēkām, kas tiek virzītas konkursa otrās kārtas vērtēšanai. Augusta otrajā pusē konkursa žūrija veiks ēku apsekošanu klātienē. Savukārt konkursa laureātu apbalvošana plānota š.g. septembrī.

Konkursa nolikums sagatavots sadarbībā ar informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” sadarbības partneriem – Būvniecības valsts kontroles biroju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, AS “Sadales tīkls”, Elektrum Energoefektivitātes centru, Lauku atbalsta dienestu, Rīgas enerģētikas aģentūru, Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociāciju, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociāciju, Būvmateriālu ražotāju asociāciju, Latvijas Minerālvates ražotāju asociāciju, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienību, kā arī SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”.