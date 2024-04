Konkursā "Gada balva sociālajā darbā 2023" izvirzīta arī Ogres Sociālā dienesta darbiniece Ilze Konovalova

Ilze Konovalova ir cilvēks un profesionāle, kas ar pilnu atdevi, pēc labākās sirdsapziņas un sava aicinājuma kalpo citiem, īpaši tiem, kuriem dažādu grūtību dēļ ir ierobežotas spējas sociāli funkcionēt patstāvīgi. Viņa ir tas, kurš atbalsta, palīdz, uzklausa, nevis nosoda, uzrauga un “audzina”. Dāvājot savu sirdssiltumu, atbalstu, apdomu, uzmundrinājuma vārdus, pamanot citu kolēģu paveikto un par to pasakot labus vārdus, Ilze ir viens no kolektīva “labajiem gariņiem”. Atbalstīt un nobalsot par mūsu kandidāti var, aizpildot anketu.



Konkursa mērķis ir apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē (sociālajos dienestos, to struktūrvienībās, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās un citās sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kā arī citās institūcijās, kuras nodrošina sociālā darba pakalpojumu) sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā, pagodināt visprofesionālākos un atsaucīgākos sociālos darbiniekus, kā arī popularizēt un veicināt sociālā darba attīstību, profesijas prestižu un labo praksi.