Nominācijā "Fasāžu atjaunošana" pirmo vietu ieguva Iekšējās drošības biroja ēka Krišjāņa Valdemāra ielā 1a, Rīgā, otro vietu - ēka Ģertrūdes ielā 10, Rīgā, bet trešo vietu - ēkas Strēlnieku ielā 1b, Rīgā, un Maskavas ielā 46, 48, 48a, Rīgā.
Nominācijā "Inženierbūve - jaunbūve" pirmo vietu ieguva Dziesmu svētku estrādes Mežaparkā noslēguma posms. Otro vietu ieguva daudzstāvu autostāvvietas jaunbūve Daibes ielā 27, Mārupē, bet trešo vietu - jauns aizsargmols - straumvirze pie Ogres upes ietekas Daugavā.
Nominācijā "Inženierbūve - pārbūve" pirmo vietu ieguvis Ziemeļu mols Ventspilī. Otro vietu ieguvusi Līgatnes caurteka uz Vidzemes šosejas, bet trešo vietu - valsts reģionālais autoceļš P37 Pļaviņas-Madona-Gulbene.
Nominācijā "Dzīvokļu ēka - jaunbūve" piešķirtas divas pirmās vietas - "Escape House" Pierīgā un daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Georga Apiņa ielā 27a, Valmierā. Otro vietu žūrija nepiešķīra, bet trešo vietu ieguva projekta "Divi krasti" pirmā un otrā ēka Ķengaraga ielā 8c un 8a, Rīgā.
Nominācijā "Sabiedriskā ēka - jaunbūve" pirmo vietu ieguva zinātnes un inovāciju centrs "Vizium", Rūpniecības ielā 2, Ventspilī. Otro vietu ieguva Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Zunda krastmalā 8 un 10, Rīgā, bet trešo vietu - Jaunmārupes bērnudārzs, Ozolu ielā 2, Jaunmārupē.
Nominācijā "Koka būve" pirmo vietu ieguva VAS "Latvijas valsts meži" Zemgales reģiona klientu centrs Rīgas ielā 54a, Jelgavā. Otro vietu ieguva Saulkrastu estrāde un Neibādes parks, bet trešo vietu - Amatu māja Jēkabpils vēstures muzejā Filozofu ielā 6a, Jēkabpilī.
Nominācijā "Pārbūve" pirmo vietu ieguvusi dienesta viesnīca Atbrīvošanas alejā 92, Rēzeknē. Otro vietu ieguva Daugavpils pilsētas domes dzimtsarakstu nodaļas ēka Raiņa ielā 27, bet trešo vietu - Emīla Dārziņa mūzikas skolas un Rīgas Baleta skolas zāles pārbūve.
Nominācijā "Ražotne" pirmo vietu ieguva noliktavu komplekss "A6 loģistikas parks" Maskavas ielā 462, Rīgā. Otro vietu ieguva "Dzelzsbetons MB" dzelzsbetona konstrukciju ražotne Cukura iela 34, Liepājā, bet trešo vietu - Alūksnes putnu fermas vistu kūts pārbūve "Putnos", Ziemera pagastā.
Arī nominācijā "Restaurācija" žūrija izlēma piešķirt divas pirmās vietas un nepiešķirt otro vietu. Pirmās vietas ieguva "Hoijeres kundzes viesu nams" Liepājā un Smiltenes evaņģēliski luteriskā baznīca, bet trešo vietu - Tērvetes viduslaiku pilsdrupu konservācija.
Nominācijā "Teritorijas labiekārtojums" pirmo vietu ieguva Kovšu ezera parka izveide Rēzeknē. Otro vietu ieguva sporta un aktīvās atpūtas parks "Mežs" Rīgas ielā 43a, Valmierā, bet trešo vietu - daudzdzīvokļu ēku "Pagalms 2.0" apkārtne Turaidas ielā 4, 6 un 8, Rīgā.
Savukārt konkursā "Latvijas Gada inženieris būvniecībā 2021" nominācijā "Jaunais speciālists" pirmo vietu ieguva Jānis Mačuļskis no "Citrus Solution", otro vietu - Raivis Freidensons no "Merks", bet trešo vietu - Elina Biņkovska no "Bonava Latvija".
Nominācijā "Būvdarbu vadītājs" apbalvojumu "Izcilība būvniecībā 2021" ieguva Juris Latvels no "LNK Industries". Pirmo vietu ieguva Pāvels Zarubins no "Skonto būve", otro vietu - Igors Tarasovs no "Latgalija", bet trešo vietu - Armands Rocis no "8 CBR".
Nominācijā "Projektu vadītājs" balvu "Izcilība būvniecībā 2021" ieguva Uģis Matvejs no "Firma L4". Pirmo vietu ieguva Ilgvars Pauls no "Skonto būve", otro vietu - Mārtiņš Miķelsons no "VIA", bet trešo vietu - Vilis Sudmalis no "Rere grupa".
Nominācijā "BIM speciālists" pirmo vietu ieguva Dmitrijs Kots no VAS "Valsts nekustamie īpašumi", otro vietu - Jānis Prodnieks no "Ceļuprojekts", bet trešo vietu - Artūrs Mičulis no BICP.
Nominācijā "Inženieris-projektētājs" pirmo vietu ieguva Vitālijs Vasiļevskis no "Strandeck", otro vietu - Kristaps Freimanis no "Skonto Plan", bet trešo vietu - Mihails Lisicins no "Skonto Prefab".
Restauratora Roberta Vecuma-Veco piemiņas balvu saņēma restaurācijas arhitekte Liesma Markova un būvdarbu un restaurācijas vadītājs Egīls Elksnis.
Šogad konkursā "Latvijas Būvniecības gada balva 2021" tika saņemts 121 pieteikums 10 nominācijās.
Konkursam bija pieteikti objekti no Rīgas, Ventspils, Valmieras, Jēkabpils, Jelgavas, Jūrmalas, Ogres, Ludzas, Saulkrastiem, Bārtas, Bauskas, Līgatnes, Daugavpils, Kopenhāgenas, Liepājas, Aizkraukles, Mārupes, Jaunmārupes, Rēzeknes, Salaspils, Smiltenes, Nīderlandes, Ķemeriem, Rubenes, Alūksnes, Lielvircavas un Tērvetes.
Konkursa organizatori norāda, ka ekonomiski sarežģītie gadi, kuros uzņēmēju darbību būtiski ietekmēja darba spēka un būvmateriālu izmaksu pieaugums, pandēmija, speciālistu trūkums, kā arī vispārējais sociālais noskaņojums, būvnieki tomēr ir spējuši pabeigt darbus un nodot sabiedrības rīcībā lielākus un mazākus visdažādākā satura objektus - skolas, stadionus, baznīcas, tiltus, ceļus, caurtekas, atjaunotas fasādes, ražotnes, estrādes, bibliotēkas, parkus, veloparkus, izziņas centrus, sabiedriskās un dzīvojamās ēkas.
Žūrijā darbojas profesionāli un pieredzējuši nozaru speciālisti - inženieri, projektētāji, arhitekti, dizaineri, kā arī Būvniecības valsts kontroles biroja pārstāvis.
Konkurss "Latvijas Būvniecības gada balva" norisinās kopš 2014.gada, tā organizatori ir biedrība "Building Design and Construction Council".