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Ceturtdiena, 9. jūlijs, 2026 15:26

Konkursā "Latvijas labākais tirgotājs" godināts arī Lielvārdes uzņēmums

Leta/OgreNet
Konkursā "Latvijas labākais tirgotājs" godināts arī Lielvārdes uzņēmums
Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Kafejnīca Panna
Ceturtdiena, 9. jūlijs, 2026 15:26

Konkursā "Latvijas labākais tirgotājs" godināts arī Lielvārdes uzņēmums

Leta/OgreNet

Latvijas Tirgotāju asociācijas (LTA) un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) ikgadējā konkursā "Latvijas labākais tirgotājs" ceturtdien apbalvoti 20 nozares uzņēmumi, tostarp viens uzņēmums no Ogres novada.

Šogad valsts finālam nozares uzņēmumus izvirzījušas pašvaldības vai pircēji, bet eksperti, izvērtējot objektus pēc anonīmā apmeklētāja principa, noteikuši 20 uzvarētājus.

LTA norāda, ka apbalvoti 20 uzņēmumi tirdzniecībā, ēdināšanā un viesmīlībā, tostarp SIA "A.M. Ozoli" vairumtirdzniecības centrs "Eimuri", AS "Fēnikss" bistro "Jūrmala", SIA "Fišera alus darītava" lauku tūrisms Ilūkstē, SIA "Gafū" veikals Bauskā un SIA "Hairriga sun" frizētava Rīgā.

Tāpat apbalvojums piešķirts SIA "Kazanova" veikalam Biķerniekos, SIA "Lekon" veikalam "Eldo" Krāslavā, SIA "Lenoka" veikaliem "Mego" Rīgā un kafejnīcai Daugavpilī, SIA "Mauriņš" veikalam "Afrodīte" Jelgavā, SIA "NI" fitnesa klubam "Mogo" Bauskā, SIA "Mysterious A" spa salonam "Orchid SPA" Rīgā, SIA "Māris & Co" bistro "Panna" Lielvārdē, viesnīcai "Hotel Raganas ķēķis" un SIA "Rēver" restorānam Jelgavā.

Apbalvojums piešķirts arī SIA "Ribka" picērijai "Pie Martas un Marijas" Vecumniekos, tirdzniecības centram "Sprīdītis" (LaTS) Jēkabpilī, SIA "Vincis" ziedu un Latvijā radītu preču veikalam "I.dille" Bauskā, SIA "Veicis" veikalam Sunākstē un SIA "Apart Service" apartamentiem "Riga Lux Apartments".

Konkursa pastāvēšanas 31 gada laikā finālā atzinību saņēmuši vairāk nekā 1557 dažādi objekti. LTA dibināta 1912. gadā, un patlaban tajā brīvprātīgi apvienojušies vairāk nekā 600 uzņēmēju, kuri nodarbojas ar tirdzniecību, ēdināšanu un pakalpojumu sniegšanu.

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