Konkursa rezultātā izvēlētais kafejnīcas nomnieks atbilst visiem konkursa nolikumā minētajiem kritērijiem – ar Labklājības ministrijas lēmumu tam ir piešķirts sociālā uzņēmuma statusu, kā arī ir reģistrēts Labklājības ministrijas izveidotajā un uzturētajā sociālo uzņēmumu reģistrā. Izvēlētajam uzņēmējam ir ne tikai pieredze kafejnīcas darbības nodrošināšanā, bet arī turpmākās darbības koncepcijas izstrādei piesaistīti konsultatīvi speciālisti, jau šobrīd tiek uzrunāti un apzināti novada iedzīvotāji, piemeklēti atbilstošākie darbu veidi un iespējas strādāt.
Telpas 383,5 m2 platībā jaunajam nomniekam tiek nodotas uz 10 gadiem.
Kā ziņots iepriekš, šī gada aprīļa sākumā izsludināts atkārtots konkurss par telpu Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 18, Ogrē, 1. stāvā un pagrabstāvā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmējam. Ar iepriekšējo nomnieku – SIA "Bļoda.lv" – pašvaldība bezatlīdzības nomas līgumu ir lauzusi.
Konkursa mērķis - veicināt sociālās uzņēmējdarbības vides attīstību Ogres novadā, jaunu darba vietu rašanos, pakalpojumu noietu, sniedzot atbalstu inovatīvām un sociāli atbildīgām idejām, sekmējot sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību.
Ņemot vērā, ka ēka Brīvības ielā 18, Ogrē atrodas pašā Ogres centrā, kur aktīvi pārvietojas Ogres iedzīvotāji un pilsētas viesi, tiks veicināta arī sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanās un vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis Ogres pilsētā iegūs jaunu elpu.
Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Hermanis uzvēra, ka ēkai ir jākalpo sabiedrībai un sagaida, ka uzticētajai ēkai tās jaunie lietotāji atgriezīs tās labo slavu.