Konkursa “Sējējs 2025” nominantu vidū - četri dalībnieki no Ogres novada

Ir sācies Sabiedrības atzinības balsojums par Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2025” nominantiem.
Nominantu vidū ir četri dalībnieki no Ogres novada, kas pārstāv četras dažādas nominācijas:
- Ieva Langrāte, zīmols “Gardi ziedi” nominācijā "Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā";
- ZS “Mētras” nominācijā "Bioloģiskā lauku saimniecība";
- Purvinsku ģimene - ZS "Bricēni", Beķereja "Bricēni" nominācijā "Ģimene lauku sētā";
- SIA “Furious Foods” nominācijā "Gada uzņēmums pārtikas ražošanā".
Sabiedrības atzinības balsojums notiek TIEŠSAISTĒ VIETNĒ sejejs.lv/nominanti no 22. septembra līdz pat konkursa laureātu apbalvošanas dienai – 25. oktobrim. Balsojuma mērķis ir noskaidrot Latvijas sabiedrības favorītu, kas saņems īpašo Sabiedrības atzinības balvu.
Ikviens balsotājs no vienas ierīces var balsot vienu reizi dienā. Ja balsotājam ir vairākas simpātijas, vienu reizi dienā var balsot par vairākiem konkursa dalībniekiem.
Lai veicinātu sabiedrības aktīvāku iesaistīšanos balsošanā, 2025. gada 20. oktobrī no visiem balsojumu iesūtītājiem tiks izlozēti trīs balsotāji, kuri iegūs ielūgumu divām personām uz konkursa “Sējējs 2025” noslēguma ceremoniju 25. oktobrī. Ar izlozes uzvarētājiem konkursa rīkotāji sazināsies personīgi e-pastā. Aktualitātēm par Sabiedrības atzinības balsojumu var sekot līdzi konkursa “Sējējs” Facebook profilā.
Zemkopības ministrija atgādina, ka konkursa “Sējējs 2025” dalībnieki tika vērtēti deviņās nominācijās. Astoņās nominācijās dalībniekus vērtēja ekspertu komisijas, savukārt par nominācijas “Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā” kandidātiem balsoja Lauksaimniecības konsultatīvā padome. Sabiedrības atzinības balsojums konkursā “Sējējs” notiek pirmo ar reizi mērķi noteikt sabiedrības simpātiju.