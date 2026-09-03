Konkursā "Sējējs 2026" par sabiedrības simpātijām cīnās pieci dalībnieki no Ogres novada

Ogres novada dalībnieki
No Ogres novada šogad konkursā piedalās:
- Pēršu ģimene, z/s "Dobelnieki" – nominācijā "Ģimene lauku sētā". Saimniecībā četras paaudzes kopā attīsta saimniekošanu, tūrismu un pašu radītus produktus;
- Kovaļevsku ģimene, zīmols "Garšu Sēta" – nominācijā "Ģimene lauku sētā". Savas mājas viņi pārvērtuši viesmīlīgā vietā kopā būšanai un svētkiem;
- SIA "UGLY CAKE" – nominācijā "Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā". Sociālais uzņēmums, konditoreja-maiznīca, gardumu radīšanu apvieno ar jēgpilnām darba iespējām cilvēkiem;
- SIA "Luuker" – nominācijā "Gada lauku saimniecība". Inženiera domāšana saimniecībā pārtop pašu radītās tehnoloģijās un izaugsmē;
- SIA "MarMar Meat" – nominācijā "Gada vietējās pārtikas tirgotājs". Vietējo zemnieku gaļai uzņēmums veido īsu ceļu līdz pircējam.
Astoņas nominācijas no visas Latvijas
Sabiedrības vērtējumam nodoti konkursa dalībnieki astoņās nominācijās – "Gada lauku saimniecība", "Gada uzņēmums pārtikas ražošanā", "Ģimene lauku sētā", "Jaunais veiksmīgais zemnieks", "Gada vietējās pārtikas tirgotājs", "Bioloģiskā lauku saimniecība", "Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā" un "Rītdienas sējējs – mazpulks". Nominanti pārstāv dažādus Latvijas reģionus un darbības jomas, atspoguļojot gan lauksaimniecības un pārtikas ražošanas attīstību, gan uzņēmējdarbību un vietējās iniciatīvas Latvijas laukos.
Balvas saturs – noslēpums līdz ceremonijai
Sabiedrības atzinības balvu nodrošina konkursa atbalstītājs AS "Dobeles dzirnavnieks". Uzņēmuma iesaiste dod iespēju līdzās žūrijas vērtējumam izcelt arī sabiedrības izvēli un īpaši godināt dalībnieku, kurš saņēmis visplašāko iedzīvotāju atbalstu. Balvas saturs līdz konkursa noslēgumam netiks atklāts – ar to Sabiedrības atzinības balvas ieguvējs tiks pārsteigts laureātu apbalvošanas ceremonijā 19. septembrī.
Kā balsot?
Balsot iespējams elektroniski, izvēloties dalībniekus konkursa tīmekļvietnes sejejs.lv sadaļā "Nominanti". Vienas dienas laikā balsotājs var atbalstīt vairākus nominantus, savukārt par vienu un to pašu nominantu atkārtoti iespējams balsot pēc 24 stundām. Tādējādi nav jāizvēlas tikai viens konkursa dalībnieks – iespējams novērtēt vairākus nominantus dažādās kategorijās un vienlaikus regulāri turpināt atbalstīt savu favorītu, tostarp Ogres novada pārstāvjus.