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Ceturtdiena, 3. septembris, 2026 08:30

Konkursā "Sējējs 2026" par sabiedrības simpātijām cīnās pieci dalībnieki no Ogres novada

OgreNet
Konkursā "Sējējs 2026" par sabiedrības simpātijām cīnās pieci dalībnieki no Ogres novada
Publicitātes foto
Ceturtdiena, 3. septembris, 2026 08:30

Konkursā "Sējējs 2026" par sabiedrības simpātijām cīnās pieci dalībnieki no Ogres novada

OgreNet

Zemkopības ministrijas konkursā "Sējējs 2026" šogad plaši pārstāvēts Ogres novads – sabiedrības balsojumam nodoti pieci novada dalībnieki, tostarp divas ģimenes, kas sacenšas nominācijā "Ģimene lauku sētā". Ikviens līdz 19. septembrim aicināts iepazīties ar konkursa nominantiem un balsot par savu favorītu, tā palīdzot noteikt Sabiedrības atzinības balvas ieguvēju.

Ogres novada dalībnieki

No Ogres novada šogad konkursā piedalās:

  • Pēršu ģimene, z/s "Dobelnieki" – nominācijā "Ģimene lauku sētā". Saimniecībā četras paaudzes kopā attīsta saimniekošanu, tūrismu un pašu radītus produktus;
  • Kovaļevsku ģimene, zīmols "Garšu Sēta" – nominācijā "Ģimene lauku sētā". Savas mājas viņi pārvērtuši viesmīlīgā vietā kopā būšanai un svētkiem;
  • SIA "UGLY CAKE" – nominācijā "Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā". Sociālais uzņēmums, konditoreja-maiznīca, gardumu radīšanu apvieno ar jēgpilnām darba iespējām cilvēkiem;
  • SIA "Luuker" – nominācijā "Gada lauku saimniecība". Inženiera domāšana saimniecībā pārtop pašu radītās tehnoloģijās un izaugsmē;
  • SIA "MarMar Meat" – nominācijā "Gada vietējās pārtikas tirgotājs". Vietējo zemnieku gaļai uzņēmums veido īsu ceļu līdz pircējam.

Astoņas nominācijas no visas Latvijas

Sabiedrības vērtējumam nodoti konkursa dalībnieki astoņās nominācijās – "Gada lauku saimniecība", "Gada uzņēmums pārtikas ražošanā", "Ģimene lauku sētā", "Jaunais veiksmīgais zemnieks", "Gada vietējās pārtikas tirgotājs", "Bioloģiskā lauku saimniecība", "Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā" un "Rītdienas sējējs – mazpulks". Nominanti pārstāv dažādus Latvijas reģionus un darbības jomas, atspoguļojot gan lauksaimniecības un pārtikas ražošanas attīstību, gan uzņēmējdarbību un vietējās iniciatīvas Latvijas laukos.

Balvas saturs – noslēpums līdz ceremonijai

Sabiedrības atzinības balvu nodrošina konkursa atbalstītājs AS "Dobeles dzirnavnieks". Uzņēmuma iesaiste dod iespēju līdzās žūrijas vērtējumam izcelt arī sabiedrības izvēli un īpaši godināt dalībnieku, kurš saņēmis visplašāko iedzīvotāju atbalstu. Balvas saturs līdz konkursa noslēgumam netiks atklāts – ar to Sabiedrības atzinības balvas ieguvējs tiks pārsteigts laureātu apbalvošanas ceremonijā 19. septembrī.

Kā balsot?

Balsot iespējams elektroniski, izvēloties dalībniekus konkursa tīmekļvietnes sejejs.lv sadaļā "Nominanti". Vienas dienas laikā balsotājs var atbalstīt vairākus nominantus, savukārt par vienu un to pašu nominantu atkārtoti iespējams balsot pēc 24 stundām. Tādējādi nav jāizvēlas tikai viens konkursa dalībnieks – iespējams novērtēt vairākus nominantus dažādās kategorijās un vienlaikus regulāri turpināt atbalstīt savu favorītu, tostarp Ogres novada pārstāvjus.

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