Konkursā startē arī 2 sociālie uzņēmumi no Ogres novada: tiešsaistes veikals ar senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām produkciju Tiptip.lv un Kustības brīvība – specializētas aktīvās atpūtas nomas punkts Ogrē.
Skatītāju balsojums noteiks vienu no konkursa uzvarētājiem, kurš savas sociālās biznesa idejas vai projekta realizēšanai saņems 2000 eiro finansējumu. Konkursa tiešraide būs skatāma piektdien,1.oktobrī no plkst.14:30 līdz 16:30 portālā Delfi.lv.
Konkursā savas sociālās uzņēmējdarbības idejas un projektus kopumā prezentēs 10 finālisti - esošie un topošie sociālie uzņēmēji no dažādām Latvijas vietām: inovatīvu izglītības pakalpojumu sniedzējs “Barboleta” no Jelgavas, projekts dzīvnieku adoptēšanai Pukainis.lv, tiešsaistes veikals ar senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām produkciju Tiptip.lv no Ogres, emocionālās inteliģences centrs “CENTRS SEVII” no Mārupes, paliatīvās un hospisa aprūpes pakalpojumu sniedzējs “Hospiss Māja”, “Intelekta attīstības centrs”, darba integrācijas uzņēmums “Iģenes pērle” no Talsu novada, projekts atbalstam cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem “dar - IT”, moduļu māja ar universālā dizaina elementiem “B&B Buildings” un “Kustības brīvība” – specializētas aktīvās atpūtas nomas punkts Ogrē.
Konkursa noslēgumā divi sociālie uzņēmēji vai sociālās uzņēmējdarbības ideju autori saņems naudas balvu 2000 eiro apmērā. Vienu uzvarētāju noteiks konkursa žūrija, otru - tiešraides skatītāju balsojums. No katras skatīšanās iekārtas, kurā tiks vērota pasākuma tiešraide, būs iespēja nobalsot tikai vienu reizi.
Konkursa tiešraide ir lieliska iespēja nevien vērtēt sociālās uzņēmējdarbības idejas, bet arī iepazīt uzņēmīgu Latvijas cilvēku darbus un ieceres, kuru mērķis ir radīt pozitīvas pārmaiņas mūsu sabiedrībā.
Kopumā konkursā tika saņemti vairāk kā 60 sociālās uzņēmējdarbības ideju un projektu pieteikumi no visas Latvijas. Otrajai kārtai tālāk tika izvirzītas 26 spēcīgākās idejas un projekti, kuru autori piedalījās prezentācijas prasmju apmācībās, pēc kurām eksperti noteica 10 konkursa finālistus.
Konkursu "Tam labam būs augt" jau otro gadu organizē Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija ar mērķi veicināt jau esošu sociālo uzņēmumu un jaunu sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstību, kā arī pastāstīt par šīm idejām visai Latvijai. Konkursa norises galvenais atbalstītājs ir Luminor banka. Tā norisi atbalsta arī Attīstības finanšu institūcija "Altum" un portāls "Delfi.lv".
Informāciju sagatavoja Līga Ivanova,Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas komunikācijas projektu vadītāja