Konkursa “Tam labam būs augt” finālā startēs arī divas iniciatīvas no Ogres novada – aicina balsot

Ar mērķi novērst ādas materiālu nonākšanu atkritumos (vidēji 800-1000 kg mēnesī no 1 ražotnes), uzņēmums “LeatherWorks” ražo augstas kvalitātes dzīvesstila produktus, izmantojot tikai dabīgās ādas atgriezumus - loka šaušanas ekipējumu un baskāju apavus.

Zanes Bērziņas iniciatīva “Vai viegli uzvilkt bikses?” piedāvā ražot apģērbu cilvēkiem ar kustību traucējumiem – piemēram, ratiņkrēslu lietotājiem un cilvēkiem, kuriem pēc insulta nedarbojas rokas, ar mērķi atvieglot viņu ikdienu un palīdzēt iekļauties sabiedrībā.

Tiešraides skatītāju balsojums noteiks vienu no konkursa uzvarētājiem, kurš sava sociālā uzņēmuma attīstībai vai idejas realizēšanai saņems 4000 eiro finansējumu. Konkursa tiešraide būs skatāma no plkst.16:00 līdz 18:00 portālā Delfi.lv un Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas Facebook kontā.

Kopumā konkursā savus sociālos uzņēmumus un sociālās uzņēmējdarbības idejas prezentēs 10 finālisti – esošie un topošie sociālie uzņēmēji no visas Latvijas: “LeatherWorks” – dabīgās ādas atgriezumu darbnīca Ogrē; iniciatīva “Vai viegli uzvilkt bikses?” no Ogres – specializētu apģērbu ražošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem; “Crazy pedālis” – velodarbnīca bijušo ieslodzīto nodarbinātībai un resocializācijai; zīmols “PARTAPIS” – tekstila otrreizēja pārstrāde dizaina apģērbos; Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” – izglītojošs pasākumu kopums “Sajūtu vakariņas”; “Izglāb rokrakstu!” – izglītojoša galda spēle rakstītprasmes attīstīšanai; Radošā maizes laboratorija “Ramala” no Ventspils – alternatīva terapija darbā ar vardarbībā cietušiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; centrs bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem “Solis augšup” – inovatīvas akvaponikas sistēmas izveide; “Remontbufete” – remontlietu un būvmateriālu maiņas punkts; "BJMK Rokskola" Jelgavā – alternatīva mūzikas izglītība atbalstošā vidē.

Konkursa noslēgumā divi sociālie uzņēmēji vai sociālās uzņēmējdarbības ideju autori katrs saņems naudas balvu 4000 eiro apmērā. Vienu uzvarētāju noteiks konkursa žūrija, otru - tiešraides skatītāju balsojums. No katras skatīšanās iekārtas, kurā tiks vērota pasākuma tiešraide, būs iespēja nobalsot tikai vienu reizi.

Konkursa tiešraide ir lieliska iespēja ne vien vērtēt sociālās uzņēmējdarbības idejas, bet arī iepazīt uzņēmīgu Latvijas cilvēku darbus un ieceres, kuru mērķis ir radīt pozitīvas pārmaiņas mūsu sabiedrībā.

Konkursu "Tam labam būs augt" jau ceturto gadu organizē Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Luminor banku ar mērķi veicināt jau esošu sociālo uzņēmumu un jaunu sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstību, kā arī pastāstīt par šīm idejām visai Latvijai. Konkursu atbalsta labdarības veikalu tīkls “Otrā elpa” un Attīstības finanšu institūcija "Altum", līdzfinansējot tā norisi no Eiropas Savienības fondu resursiem (projekta numurs 9.1.1.3/15/l/001, ESF projekts “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”).