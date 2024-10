Konkursa “Tam labam būs augt” finālā startēs arī divas sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvas no Ogres novada

Caur specializētu pārtikas pakomātu tīklu un inovatīvu platformu uzņēmums “IziPizi” apvieno sabiedrību piegādes procesu uzturēšanā un infrastruktūras veidošanā, lai veicinātu vietējās pārtikas ražotāju produkcijas pieejamību visā Latvijā. Uzņēmuma parspārnē ir arī virtuālā tirgus platforma "Svaigi.lv", kur ikvienam iespējams ātri un ērti iegādāties Latvijas zemnieku produkciju par ražotāju cenām. “IziPizi” šobrīd arī attīsta pārtikas pakomātu tīklu, kuros var sūtīt produktus temperatūras režīmā +4C vai -18C. Tas sniedz iespeju mazajiem ražotajiem sūtīt neliela apjoma sūtījumus atbilstoši PVD prasībām un uz teritorijām, kur paši nespēj veikt piegādes.

Krapes muižas apkaimē ir izveidojusies aktīva iedzīvotāju kopiena, kas enerģiski darbojas teritorijas attīstīšanai un dzīves līmeņa uzlabošanai. Savā pastāvēšanas laikā kopiena izpelnījusies atpazīstamības zīmi “Viedais Ciems 2022”. Šogad aktīvie iedzīvotāji un uzņēmēji dibinājuši biedrību “Krapes muiža” ar mērķi turpināt labiekārtot Krapes muižas apkārtni, seno Krapes muižas parku un attīstīt lauku tūrismu. Krapes muižas teritorijā šobrīd aktīvi darbojas četri uzņēmumi - mājas vīna darītava “Lauskis”; zemnieku saimniecība “Ūdensdzirnavas” – zivju audzēšana, sveču liešana, veselības tūrisms, izmitināšanas pakalpojumi; biedrība “Skaņumāja” – mūzikas instrumentu ekspozīcija, izgatavošana un izglītības pasākumi; “Parkas” – aveņu audzēšana un dabīgu vitamīniem bagātu produktu izgatavošana no ogām. Par atpazīstamības zīmi jau kļuvuši arī ikgadējie Krapes muižas apkaimes svētki. Biedrība iecerējusi attīstīt lauku tūrisma piedāvājumu, labiekārtojot muižas parka takas un izveidojot makškerēšanas vietu, kas piemērota cilvēkiem ratiņkrēslā.

Tiešraides skatītāju balsojums noteiks vienu no konkursa uzvarētājiem, kurš sava sociālā uzņēmuma attīstībai vai idejas realizēšanai saņems 4000 eiro finansējumu. Konkursa tiešraide būs skatāma no plkst.16:00 līdz 18:00 portālā Delfi.lv un Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas Facebook kontā.

Kopumā konkursā savus sociālos uzņēmumus un sociālās uzņēmējdarbības idejas prezentēs 10 finālisti – esošie un topošie sociālie uzņēmēji no visas Latvijas: “Atbalsta un attīstības centrs KOPĀ” no Jelgavas – atbalsta pakalpojumi ģimenēm, īpaši tēviem, kurās aug bērni ar autiskā spektra traucējumiem; biedrība “Tavi draugi” – nederīgo ziedoto priekšmetu atjaunošana un iznomāšana; “IziPizi” no Ogres novada – pārtikas pakomātu tīkls Latvijā ražotās un audzētās pārtikas noieta veicināšanai; radošās ilgtspējības platforma “Bourzma” – ilgtspējīga apģērba - tekstila augšupstrādes darbnīca; jelgavnieces Sandras Lazdiņas iniciatīva “Dosim papīram otru iespēju!” – pāpīra masas un papīra priekšmetu ražošana; biedrība “Krapes muiža” Ogres novadā – vides labiekārtošana lauku tūrisma veicināšanai un makšķerēšanas vietas izveide cilvēkiem ratiņkrēslā; jūrmalnieces Elīnas Zanderes iniciatīva “Veselība katrā kumosā” – specializētas pārtikas ražošana cilvēkiem pēc onkoloģiksām un citām saslimšanām; Sporta, izglītības un kultūras inovāciju biedrība – zemūdens niršanas apmācības neredzīgiem cilvēkiem; līvānietes Māras Rudzītes iecerētais uzņēmums “3i aģentūra” – vides apziņu veicinošas apmācības, telpu noma, tūrisma un izmitināšanas pakalpojumi vidē, kurā maksimāli ieintegrēti otrreiz izmantojami materiāli; Mombee.lv – informatīvais, emocionālais un praktiskais atbalsts topošajiem un jaunajiem vecākiem, īpaši māmiņām ar pēcdzemdību depresiju.

Konkursa noslēgumā divi sociālie uzņēmēji vai sociālās uzņēmējdarbības ideju autori katrs saņems naudas balvu 4000 eiro apmērā. Vienu uzvarētāju noteiks konkursa žūrija, otru - tiešraides skatītāju balsojums. No katras skatīšanās iekārtas, kurā tiks vērota pasākuma tiešraide, būs iespēja nobalsot tikai vienu reizi.

Konkursu "Tam labam būs augt" jau piekto gadu organizē Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Luminor banku ar mērķi veicināt jau esošu sociālo uzņēmumu un jaunu sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstību, kā arī pastāstīt par šīm idejām visai Latvijai. Konkursu atbalsta labdarības veikalu tīkls “Otrā elpa” un Attīstības finanšu institūcija "Altum", līdzfinansējot tā norisi no Eiropas Savienības fondu resursiem - Eiropas Sociālā fonda Plus projekts Nr. 4.3.3.3/1/24/I/001 “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”.